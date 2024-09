Warzywa droższe o 10 proc.

Ekspert Rynku Hurtowego w Broniszach Maciej Kmera zwrócił uwagę, że konsumenci, którzy już wrócili z urlopów, zajęci są sprawami szkolnymi, a emeryci wyjechali na swoje wakacje. Ma to odzwierciedlenie w obniżonych obrotach handlowych - zauważył ekspert.

Koszyk krajowych warzyw, według jego wyliczeń, jest droższy o ponad 10 proc. niż w analogicznym okresie ub.r. Tańsza jest natomiast m.in. cebula, droższe zaś pomidory malinowe. Koszyk owoców krajowych na 5 września był o 12 proc. droższy r/r.

Ten rok jest nietypowy ze względu na pogodę, wegetacja była przyspieszona i niektóre owoce już się skończyły. Przedłużające się upały szkodzą uprawom. Na przykład plantatorzy informują o "gotującej" się wykopanej do suszenia na polach cebuli - zaznaczył Kmera. Dodał, że dotyczy to również jabłek, borówek i malin gruntowych.

Marchew i cebula

Ekspert wskazał, że "niepokojąco" spadają ceny marchwi i cebuli. Świadczy to o dużej podaży na nadchodzący sezon, co jest pokłosiem wysokich cen w minionych sezonach i zwiększonych przez to zasiewach - wyjaśnił. Dotyczy to również selerów i pietruszki, której ceny (ok. 3,5 zł/kg) osiągnęły poziom sprzed wielu lat.

Kalafiory

Nadal z powodu upałów "cierpią" plantacje kalafiorów, najbardziej wrażliwych wśród kapustnych. Ceny tych warzyw - zauważył ekspert - są bardzo wysokie, można powiedzieć zimowe, i wynoszą 7-9 zł/szt.

Ogórki

Dalej trwa kryzys ogórkowy, podaż jasnych polnych ogórków z przeznaczeniem do kwaszenia jest niska. Cena za najdrobniejsze kalibry dochodzi do 10 zł/kg.

Pomidory

Obecnie jest szczyt sezonu na pomidory gruntowe, tzw. jajka. Zdaniem eksperta ceny są bardzo atrakcyjne i wynoszą od 1 do 1,6 zł/kg. Natomiast następuje powolny wzrost cen na pomidory spod osłon - zaznaczył Kmera.

Papryka i fasolka szparagowa

Rosną też ceny papryki czerwonej, po wielu tygodniach przekroczyły 5 zł/kg. Natomiast fasolka szparagowa przeżywa swój szczyt podażowy, a jej cena to 5-6 zł/kg.

Jabłka

Rozpoczął się sezon na jabłka jesienne i zimowe, choć w ofercie można kupić jeszcze odmiany letnie i te są zdecydowanie droższe od reszty zimowych. W tym roku jabłek prawdopodobnie będzie mniej i one są już droższe niż ubiegłym roku - zaznaczył Kmera.

Borówki

Według eksperta, zaskakująco szybko nastąpił schyłek sezonu borówkowego. Ceny tych owoców poszły w górę nawet do 40 zł/kg. Jak zauważył, jest to wynik "przyspieszonego startu, upałów i braku zbieraczy".

Maliny

Kmera dodał, że bardzo wysokie są ceny malin tunelowych, dochodzą do 32 zł/kg. Jednocześnie mamy pełną gamę typów i odmian śliwek.

Pigwa

Ekspert zwrócił uwagę, że coraz popularniejsze wśród konsumentów są owoce pigwowca. Na Rynku w Broniszach, jest spora oferta owoców z profesjonalnych plantacji o bardzo atrakcyjnym wyglądzie w cenie 12-16 zł/kg - wskazał. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska