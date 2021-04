Oto kraje, w których średnia godzina pracy wnosi najwięcej do PKB. Bez względu na to, jak ciężko pracuje przeciętny pracownik w Meksyku, nie będzie on tak produktywny (w kategoriach PKB) jak przeciętna osoba pracująca w Irlandii.

Portal Statista powołuje się na dane zebrane przez OECD na rok 2019. Według nich przeciętna godzina pracy w Meksyku wnosi do gospodarki 20,3 dolara, podczas gdy w Irlandii wkład ten wynosi średnio 102,7 dolara. W Polsce przeciętna godzina pracy wnosi 41,1 dolara do PKB. Średnia w strefie euro wynosi 59,5 dolara, a w Unii Europejskiej - 54,4 dolara.