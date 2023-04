Reklama

Według prognozy MFW, w 2024 r. polska gospodarka wzrośnie o 2,4 proc., a inflacja CPI wyniesie średnio 6,1 proc. Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego o 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań ze stycznia br. do 2,8% na 2023 r. oraz obniżył prognozę na 2024 r. - o 0,1 pkt proc. do 3%.

"Na pierwszy rzut oka wydaje się, że gospodarka światowa jest gotowa na stopniowe ożywienie po potężnych ciosach pandemii i niesprowokowanej wojny Rosji z Ukrainą. Chiny odbijają się mocno po ponownym otwarciu gospodarki. Ustępują zakłócenia w łańcuchu dostaw, jak również zakłócenia na rynkach energetycznych i żywnościowych spowodowane przez wojnę. Równocześnie masowe i synchroniczne zacieśnianie polityki monetarnej przez większość banków centralnych powinno zacząć przynosić efekty, a inflacja powróci do swoich celów. Według naszej ostatniej prognozy, globalny wzrost gospodarczy osiągnie w tym roku najniższy poziom w tym roku i wyniesie 2,8%, a następnie nieznacznie wzrośnie do 3% w 2024 roku. Globalna inflacja będzie się zmniejszać, choć wolniej niż początkowo zakładano, z 8,7% w 2022 roku do 7% w tym roku i 4,9% w 2024 roku" - napisał economic counsellor Pierre-Olivier Gourinchas w raporcie "World Economic Outlook, April 2023 Update".

"Poważne skutki uboczne dla sektora finansowego"

Gourinchas wskazał, że niepokojące jest gwałtowne zacieśnienie polityki i jej wpływ na sektor finansowy.

"Bardziej niepokojące jest to, że gwałtowne zacieśnienie polityki z ostatnich 12 miesięcy zaczyna mieć poważne skutki uboczne dla sektora finansowego, o czym wielokrotnie ostrzegaliśmy, że może to nastąpić (October 2022 Global Financial Stability Report; styczeń 2023 World Economic Outlook [WEO] Update). Po przedłużającym się okresie stłumionej inflacji i wyjątkowo niskich stóp procentowych, zeszłoroczne gwałtowne zacieśnienie polityki pieniężnej spowodowało znaczne straty na długoterminowych aktywach o stałym dochodzie. Stabilność każdego systemu finansowego zależy od jego zdolności do absorpcji strat bez sięgania po pieniądze podatników. Zeszłej jesieni niestabilność finansowa w Wielkiej Brytanii oraz niedawne zawirowania na rynku bankowym w Stanach Zjednoczonych, w wyniku których upadło kilka banków regionalnych, ilustrują, że znaczne słabości istnieją zarówno wśród banków, jak i niebankowych instytucji finansowych. W obu przypadkach władze podjęły szybkie i zdecydowane działania i były w stanie ograniczyć rozprzestrzenianie się kryzysu do tej pory (kwiecień 2023 r. Global Financial Stability Report). Jednak system finansowy system finansowy może zostać ponownie wystawiony na próbę" - napisał też Gourinchas.

Fundusz zrewidował w górę ścieżkę globalnej inflacji konsumenckiej (średnioroczna) o 0,4 pkt proc. do 7% w 2023 r., i o 0,6 pkt proc. do 4,9% w 2024 r.