Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski na wtorkowej konferencji prasowej w Lesznie prasowej mówił o doniesieniach "Rzeczpospolitej", "Dziennika Gazety Prawnej" oraz "Do Rzeczy", według których rządzący zamierzają zlikwidować powiaty. "To jest dla mnie jako samorządowca bardzo niepokojąca wieść. Niestety, jeżeli to prawda, wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów, ograniczania ich prerogatyw" - mówił Trzaskowski. Pytał rządzących, czy doniesienia prasowe dotyczące likwidacji powiatów są prawdziwe i czy przygotowywany jest projekt ustawy w tej sprawie.

Szefernaker proszony przez PAP o komentarz do tych wypowiedzi zapewnił, że "nikt w rządzie nie pracuje nad takim rozwiązaniem". "Nie ma takiego projektu ustawy, o którym mówi Trzaskowski. Kandydat PO kolejny raz mija się z prawdą" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Do słów kandydata KO odniósł się również europoseł PiS Joachim Brudziński. "Do Trzaskowskiego dochodzą słuchy, że rząd planuje likwidacje powiatów i on bohatersko zapowiada swój sprzeciw. Wdzięczny jestem, że wiceprzewodniczący PO słyszy tylko takie głosy. Mógł równie dobrze usłyszeć, że rząd planuje sprzedać Tatry Słowakom a negocjacje prowadzi Nitras" - napisał na Twitterze Brudziński. (PAP)

autor: Rafał Białkowski