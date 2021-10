Rzecznik rządu powiedział w Polsat News, że podczas poniedziałkowego spotkania Prezydium Komitetu Politycznego PiS zaakceptowane zostały "pewne decyzje kierunkowe", natomiast trwają rozmowy na temat szczegółów zmian w rządzie.

"Jeżeli są zmiany, a właściwie korekty pewnego rodzaju, to trzeba to zrobić w odpowiednim czasie, aby instytucje normalnie funkcjonowały. To wszystko raczej powinno się zakończyć do końca października" - powiedział Müller.

Zapewniał, że dalsze rozmowy nie są negocjacjami, lecz chodzi o "zamknięcie działań w określonych instytucjach". "Niektóre osoby pełnią inne funkcje, które powodują, że ten kalendarz musi być również dostosowane do tych zmian" - dodał Müller.

Rzecznik rządu nie zdementował doniesień według których do rządu mogliby wejść były wiceszef resortu finansów Piotr Nowak, który na początku roku objął funkcję w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, oraz poseł Partii Republikańskiej Kamil Bortniczuk.

Posiedzenie kierownictwa PiS, które miało miejsce w poniedziałek, zapowiadał w minionym tygodniu w rozmowie z PAP wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który informował wówczas, że w poniedziałek spotka się Prezydium Komitetu Politycznego PiS, które zapozna się z wynikami rozmów koalicyjnych.

Zmiany w rządzie zapowiadane są przez Zjednoczoną Prawicę od czasu opuszczenia obozu rządzącego przez Porozumienie Jarosława Gowina, który odszedł z rządu razem z niektórymi współpracownikami, ale ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy przechodząc klubu parlamentarnego PiS.

W ramach zmienionej formuły Zjednoczona Prawica może przyłączyć m.in. Partię Republikańską założoną przez europosła Bielana oraz funkcjonującą jako zespół parlamentarny formację "OdNowa RP" wiceszefa MON Marcina Ociepy.