Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że wysłała Polsce wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Reklama

Zdaniem posła Lewicy Dariusza Wieczorka, "Komisja Europejska chce doprowadzić do takiej sytuacji, żeby egzekwować wszystkie nałożone kary w związku z wyrokami, które do tej pory przeciwko Polsce zapadły". "To są rzeczy, które absolutnie nie powinny mieć miejsca i pełną odpowiedzialność za to ponosi polski rząd, ponosi większość koalicji Zjednoczonej Prawicy i to oni odpowiadają za to, że dzisiaj będziemy musieli wszyscy jako Polacy te koszty ponosić" - mówił na konferencji w Sejmie.

Reklama

Według informacji podanej przez agencję Reutera pierwszy "rachunek" opiewa na 70 mln euro.

Obecna na konferencji posłanka Wanda Nowicka oceniła, że prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "są tak odważni, że ignorując wyroki Trybunału Europejskiego w sprawie Izby Dyscyplinarnej, narazili nas na ogromne koszty". "Ale skoro są tak odważni, skoro ośmielili się narazić rolników, emerytów, przedsiębiorców na to, żebyśmy my za ich przewiny płacili ogromne pieniądze - niech okażą się jeszcze bardziej odważni i niech sami, z własnych pieniędzy zapłacą za te kary" - dodała.Wieczorek przypomniał, że do rządu wpłynęły też wezwania do zapłaty za niewdrożenie środka tymczasowego ws. kopalni Turów.

Trybunał Sprawiedliwości UE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Na początku września Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie tej decyzji TSUE. Pod koniec października TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.

Jak powiedział w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand, po przeanalizowaniu odpowiedzi Polski na list z 22 grudnia Komisja Europejska doszła do wniosku, że Polska nie dostarczyła dowodów na to, że wykonuje decyzję wydaną przez TSUE z 14 lipca ubiegłego roku. "Środki podjęte przez Polskę zostały uznane (...) za niewystarczające. Komisja Europejska wysłała w związku z tym w środę pierwsze wezwanie do zapłaty za okres od 3 listopada 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku" - powiedział Wigand.

Jak mówił, po pierwszym wezwaniu KE będzie wysyłała kolejne co miesiąc. Należność powinna zostać uregulowana w ciągu 45 dni od chwili otrzymania wezwania. "Polska powinna pilnie wdrożyć decyzję Trybunału z 14 lipca" - dodał rzecznik.

Już w lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak uzasadniał, Izba ta nie sprawdziła się. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że projekt reformujący Sąd Najwyższy jest przygotowywany. (PAP)