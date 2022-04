Według niemal pełnych danych (po przeliczeniu 98,95 proc. głosów) w niedzielnych wyborach koalicja Fidesz-KDNP zdobyła 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie, a więc uzyskała większość konstytucyjną. Zjednoczona opozycja, która po raz pierwszy wystawiła w każdym z jednomandatowych okręgów wyborczych tylko jednego kandydata, będzie mieć zaledwie 35 mandatów. Do parlamentu nieoczekiwanie dostała się też skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna z siedmioma mandatami oraz przedstawiciel narodowości niemieckiej, który w ubiegłej kadencji wspierał swym głosem Fidesz.

Tusk komentując wyniki wyborów na Węgrzech na konferencji prasowej w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) powiedział, że czasami trudno zrozumieć i uwierzyć w to, w jaki sposób premier Węgier Viktor Orban w jakimś sensie "zgwałcił demokrację organizując politykę wyłącznie pod batutę swoją, swojego urzędu i państwa, które coraz bardziej - de facto - eliminuje tę istotę demokracji, w tym wolne media i równość szans w wyborach".

"To jest też oczywiście lekcja dla tych wszystkich, którzy uważają, że można przymykać oko na to, kiedy rząd, władza wykorzystują środki publiczne, wykorzystują władzę przeciwko istocie demokracji" - dodał lider PO.

Według niego, "dzięki temu, że w Polsce mamy realne społeczeństwo obywatelskie, że Polki i Polacy nie tylko w dużych miastach, nie tylko w Warszawie, ale wszędzie w Polsce także tutaj potrafili wyjść na ulice, kiedy były zagrożone prawa kobiet, czy kiedy atakowano niezależność sądów, czy kiedy atakowano wolność mediów, choćby TVN, to ma niezwykłe znaczenie. To powstrzymuje władzę przed opanowaniem tej przestrzeni demokratycznej, w tak bezwzględny sposób, jak to zrobił to Orban" - powiedział lider PO.

Tusk zwrócił też uwagę, że kilka godzin po ogłoszeniu wyniku wyborczego Orban powiedział, że jednym z głównych jego przeciwników w tych wyborach był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "I dokładnie w tych samych godzinach prezes PiS Jarosław Kaczyński tłumaczy Orbana i wychwala Orbana i Węgry. Mogę to tylko skomentować tak, że dzisiaj słychać było korki od szampana otwieranego na Kremlu, w Budapeszcie i na Nowogrodzkiej" - ocenił szef PO.

"I to jest problem dla nas, dla Polaków, że dzisiaj w Polsce rządzi ekipa, która nawet w takiej sytuacji, w której Węgry wyraźnie wspierają Putina przeciwko Ukrainie, kiedy Orban uważa prezydenta Zełenskiego za przeciwnika w wyborach na Węgrzech, że nawet w takiej sytuacji rządzący u nas wspierają tych +małych Putinów+ w Europie" - podkreślił Tusk.

Jego zdaniem, jest to też przestroga, "żebyśmy mieli świadomość, że ta stawka z tej konfrontacji między demokracją, a systemami typu +putinowskiego+ czy +orbanowskiego+ to jest wielka stawka także w tej polskiej grze o demokrację". "I dlatego ja będę zdeterminowany, żeby u nas scenariusza węgierskiego nie było" - zaznaczył lider PO.