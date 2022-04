W niedzielę, 4 grudnia 2016 r., tuż przed trzecią po południu, Edgar Maddison Welch – wówczas 28-letni mieszkaniec Karoliny Północnej – wszedł do pizzerii Comet Ping Pong w Waszyngtonie. Karabin AR-15 wymierzył w jednego z pracowników, ale zanim strzelił, ten uciekł i zawiadomił policję. W międzyczasie napastnik oddał kilka strzałów, ale na szczęście nie zranił nikogo. Wkrótce został aresztowany, a policja znalazła przy nim jeszcze dwie sztuki innej broni.

ówczesna kandydatka na prezydenta Hillary Clinton i szef jej sztabu wyborczego John Podesta. W USA strzelaniny w miejscach publicznych to sprawy na porządku dziennym. Ta historia była jednak wyjątkowa. Welch, pytany o to, co robił w pizzerii z bronią, tłumaczył się chęcią zdemaskowania potężnej siatki pedofilskiej przetrzymującej dzieci w piwnicy budynku. Był przekonany, że na czele grupy stoii szef jej sztabu wyborczego John Podesta.

Już przed zdarzeniem właściciele restauracji dostawali e-maile, telefony i wiadomości w mediach społecznościowych z groźbami śmierci. Na nic zdały się tłumaczenia, że w podziemiach lokalu nikt nikogo nie przetrzymuje, zwłaszcza że nawet nie ma w nim piwnicy. Teoria spiskowa pod nazwą „Pizzagate” zyskiwała na popularności w internetowym świecie skrajnej prawicy. Z czasem stała się zaczynem dla zwolenników QAnona, tajemniczej postaci, rzekomo zdradzającej w sieci najskrytsze sekrety amerykańskiego rządu. Jego wyznawcy wierzą, że światem rządzi kamaryla pedofilów -kanibali wykorzystujących dzieci do przedłużenia sobie życia. Wśród członków siatki – poza Hillary i Billem Clintonami – znajdziemy m.in. Billa Gatesa, papieża Franciszka i Toma Hanksa, a jedynym gotowym stawić czoła tej przerażającej grupie miał być Donald Trump. Nic dziwnego, że w tłumie setek Amerykanów, którzy zaatakowali Kapitol 6 stycznia 2021 r., domagając się unieważnienia wyborów przegranych przez Trumpa, byli wyznawcy QAnona.

Były prezydent pytany w czasie kampanii wyborczej, czy akceptuje tezy lansowane przez tę teorię spiskową, najpierw przekonywał, że nigdy o niej nie słyszał, a potem stwierdził, że „z tego, co wie” jej zwolennicy to ludzie bardzo przeciwni pedofilii – i on z tym się zgadza.

Margines czy mainstream

Zwolennicy QAnona zostali wybrani do amerykańskiego Kongresu. A ostatnie Po kilku latach od napaści na waszyngtońską pizzerię opowieści o pedofilach rządzących Ameryką to już nie są teorie z marginesu.zostali wybrani do amerykańskiego Kongresu. A ostatnie badania pokazują, że z twierdzeniem jakoby „świat rządu, mediów i finansów w USA był kontrolowany przez wyznających szatana pedofili zajmujących się handlem dziećmi na globalną skalę” zgadza się 16 proc. Amerykanów. Niedużo? W skali kraju to grubo ponad 40 mln osób. Grupa, z którą politycy zaczynają się liczyć.

Jaki los spotkał samego Welcha? Trafił na cztery lata do więzienia. Wyrok wydała sędzia Ketanji Brown Jackson, pierwsza w historii czarna Amerykanka nominowana właśnie do Sądu Najwyższego. Podczas przesłuchań w komisji sprawiedliwości dwóch polityków Partii Republikańskiej próbowało przekonać audytorium, że kandydaturę Brown Jackson należy odrzucić, bo wyroki wydane przez nią w kilku sprawach sugerują, iż jest zbyt łagodna wobec pedofilów. Zarzut tak absurdalny, że krytycznie odniosła się do niego nawet część konserwatywnych mediów. Ale republikańska kongresmanka Marjorie Taylor Greene – sympatyzująca z teoriami QAnona – stwierdziła, że jej partyjni koledzy popierający nominację Brown Jackson na sędziego SN są „propedofilscy”.

Już dziś wiadomo, że przed listopadowymi wyborami do Kongresu kwestia rzekomego zagrożenia dla dzieci ze strony pedofilów i sprzyjania tym ostatnim przez Partię Demokratyczną będzie jedną z linii ataku ze strony konserwatystów. Tak oto w ciągu kilku lat absurdalna teoria spiskowa, pozbawiona jakiegokolwiek zaczepienia w faktach, wchodzi do głównego nurtu i kształtuje amerykańską debatę publiczną.

Lepsze od reklamy

Zanim jednak, drogi czytelniku, zaczniesz załamywać ręce nad upadkiem Stanów Zjednoczonych i naiwnością Amerykanów, zwróć uwagę, że z podobnym zjawiskiem masz do czynienia we własnym kraju. Bo czym innym niż propagowaniem groźnej teorii spiskowej dla politycznych korzyści jest trwająca od ponad dekady smoleńska hucpa Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego? Czym w swej istocie różni się oskarżenie Hillary Clinton i Toma Hanksa o prowadzenie siatki pedofilskiej od oskarżenia Donalda Tuska o organizację masowego mordu?

Tak jak w Stanach Zjednoczonych ponad 40 mln ludzi uwierzyło w rządzącą światem siatkę pedofilską, tak w Polsce nawet jedna trzecia dorosłych obywateli sądzi, że przyczyną katastrofy lotniczej był zamach. I tak jak zwolennikom QAnona nie przeszkadza ani brak dowodów, ani kolejne fakty przeczące ich tezom, tak wyznawcom tezy o zamachu nie przeszkadzają niedorzeczności wygłaszane przez Macierewicza – jak choćby ta o wybuchach, których nie usłyszeli sami piloci, bo po rzekomej eksplozji nadal podchodzili do lądowania. Tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce popularna teoria spiskowa stała się narzędziem kampanii wyborczej – również ważnym, a może i ważniejszym niż plakaty, wiece czy telewizyjne reklamy.

Różnica polega na tym, że o ile za oceanem część polityków przejęła teorię stworzoną pierwotnie na jednym z internetowych forów, o tyle w Polsce to sami politycy teorię spiskową wymyślili. A następnie przy użyciu własnego zaplecza medialnego, aparatu państwa i pieniędzy budżetowych suflowali ją wyborcom.

Mieć bezczelność

Teorie spiskowe zawsze były, są i będą. Nie muszą nieść poważnych konsekwencji. Ale zagrożenie z ich strony wzrasta, gdy są cynicznie wykorzystywane i dla milionów ludzi stają się fundamentem ich tożsamości. Możemy naśmiewać się z 28-latka, który ruszył z bronią, by uwolnić maltretowane dzieci z piwnicy pizzerii niemającej piwnicy. Ale co trzeci dorosły Polak wierzy, że były premier i lider największej partii opozycyjnej we współpracy ze zbrodniarzem wojennym zaaranżował zamach bombowy, w którym zginęło niemal 100 osób, w tym prezydent kraju. Jednocześnie ludzie, którzy bez cienia dowodu stawiają te najcięższe zarzuty, nie tylko nie ponoszą żadnej kary, ale pełnią najważniejsze stanowiska w państwie i nadają ton debacie publicznej.

Wiele jest przyczyn atrakcyjności teorii spiskowych. Dają wyznawcom poczucie przynależności do lepszej, bo mniej naiwnej grupy społecznej; stwarzają iluzję rozumienia świata , nawet jeśli poziomem skomplikowania dalece przekraczają konkurencyjne wytłumaczenia; dają poczucie życiowego celu wszystkim zaangażowanym w poszukiwanie dowodów na ich potwierdzenie; odpowiadają na potrzebę znalezienia głębszego sensu tam, gdzie fakty tej potrzeby zaspokoić nie potrafią.

©℗ Ale na jeden powód ich zadziwiającej odporności na fakty warto zwrócić szczególną uwagę. To bezczelność niektórych kłamstw paradoksalnie przydaje im wiarygodności. Przecież żaden porządny człowiek – myśli sobie przeciętny obserwator polityki – nie mógłby oskarżyć drugiego o zamordowanie setki osób, ot tak, bez dowodów, wyłącznie dla własnych korzyści.