Hołownia w środę w rozmowie z PAP.PL potwierdził swoją chęć do kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich. "Chciałbym wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku" - oświadczył.

"Powiedziałem wprost w 2019 roku, że mam pomysł na prezydenturę. Mam pomysł na to, jak wykorzystać ten urząd i to, co jest opisane w konstytucji, do skończenia wojny polsko-polskiej, do pomyślenia o następnym pokoleniu, do kompletnej mentalnej zmiany polskiej polityki, a ten urząd daje te możliwości" - powiedział.

Najpierw wybory parlamentarne

Podkreślił, że jego najbliższym politycznym celem jest uzyskanie przez Polskę 2050 jak najlepszego wyniku w wyborach parlamentarnych, "liczonego w dziesiątkach mandatów do Sejmu". "I to dużych dziesiątkach, naprawdę dużych" - dodał.

Hołownia ocenił również, że nie jest to dobry moment na nawiązywanie politycznych sojuszy w kontekście startu w wyborach parlamentarnych 2023 roku.

"W mojej ocenie nie ma w tej chwili miejsca, takiego +okna politycznego+, na stworzenie jakiejś formacji, którą w innych okolicznościach bym sobie wyobrażał, na przykład z (wiceszefem PO) Rafałem Trzaskowskim, czy (prezesem PSL) Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - powiedział.

Polityka tylko czasowo

Lider Polski 2050 podkreślił, że nie przyszedł do polityki "po to, żeby w niej zostać". "Przyszedłem po to żeby zrobić robotę, a jak ją zrobię, to oddać pole innym i wrócić do rzeczy, które do tej pory sprawiały mi olbrzymią satysfakcję w moim społecznym i zawodowym życiu" - dodał.

Hołownia kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 roku, otrzymując w pierwszej turze 13,87 proc. głosów. Był to trzeci wynik spośród jedenastu kandydatów. Do drugiej tury przeszli wówczas: ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Cały wywiad z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1406027,holownia-w-ramach-reparacji-dla-polski-niemcy-powinny-dozbrajac-ukraine.

Rozmawiała: Anna Nartowska

Autor: Adrian Kowarzyk