Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim do piątku będzie przebywać w Krakowie, gdzie politycy wezmą udział w szeregu debat i paneli m.in. na temat praw kobiet.

Dzisiaj kobiety w Europie nie mają równych praw

"Tym wydarzeniem europejska lewica rozpoczyna przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego" - powiedział PAP europoseł Biedroń, który należy do grupy S&D. "Celowo wybrany został Kraków i Polska. Ważne jest dla nas, że to lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i Lewica będzie bronić tych wartości" - dodał. "Dla nas ważne są też środki europejskiej, czyli rozwój Europy, w który wszystkie kraje będą miały szansę i nie będą traciły środków" - podkreślił Biedroń.

Ważnym aspektem pobytu grupy S&D w Polsce będzie poruszenie kwestii praw kobiet. "Szefowa S&D Iratxe Garcia Perez przedstawi w czwartek jeden z flagowych projektów, z którymi będziemy szli do wyborów jako europejska lewica, czyli Europejską Kartę Praw Kobiet" - poinformował Biedroń. "Jako socjaldemokracja będziemy robili wszystko, żeby ten projekt został przyjęty - tak jak Karta Praw Podstawowych czy Europejski Filar Praw Socjalnych - i został włączony do prawa europejskiego" - dodał.

Europoseł wskazał, że "dzisiaj kobiety w Europie nie mają równych praw". "Polki mają mniej praw niż Hiszpanki, Francuzki czy Włoszki i chcemy to zmienić, szczególnie, że w Europie doprowadziliśmy już do wspólnego standardu w wielu sprawach" - podkreślił.

"Europejska Karta Praw Kobiet to rozwiązanie horyzontalne i obejmuje wszystkie sfery - od praw ekonomicznych, czyli kwestia wyrównania luki płacowej czy dostępu do sprawiedliwej emerytury, poprzez prawa socjalne, zdrowotne, prawo do przerywania ciąży, po kwestie polityki europejskiej dotyczących krajów poza Europą, bo Unia Europejska musi dawać przykład innym, zwłaszcza jeśli domaga się od nich szacunku do praw kobiet" - powiedział Biedroń.

Walka z regresem w dziedzinie praw kobiet

W środę tematem pierwszej debaty będzie "Walka z regresem w dziedzinie praw kobiet: postępowa odpowiedź na kryzys". Grupa zamierza w ramach tej dyskusji przedstawić "inicjatywę Karty Praw Kobiet UE", którą "chce przyjąć na szczeblu UE, aby uwzględnić w niej wszystkie najważniejsze prawa podstawowe kobiet i dziewcząt w UE".

W czwartek druga debata ma skoncentrować się na "wyzwaniach dla Unii Europejskiej”. Przewodnicząca Grupy S&D Iratxe Garcia Perez oraz obaj współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty mają zorganizować wspólnie konferencję prasową w czwartek o godz. 12.00.

Grupa podała też, że wyzwania stojące przed młodymi ludźmi będą centralnym punktem organizowanego przez nią wydarzenia otwartego dla publiczności w Klubie pod Jaszczurami w czwartek w godz. 17.30-19.00.

W piątek Socjaliści i Demokraci udadzą się do Muzeum Auschwitz-Birkenau, aby oddać hołd ofiarom niemieckiego nazizmu.

autor: Grzegorz Bruszewski