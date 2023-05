Macron stara się przyciągnąć do Francji zagraniczny kapitał. Koncentruje się na stworzeniu na północy kraju hubu specjalizującego się w produkcji baterii do samochodów elektrycznych oraz powiązanych z tą działką materiałów. Elon Musk to CEO globalnego lidera w produkcji aut elektrycznych, czyli Tesli.

Informację o tym, że francuski rząd prowadzi negocjacje z Muskiem nt. inwestycji biznesmena we Francji potwierdził tamtejszy minister finansów Bruno Le Maire.

Macron ma rozmawiać także m. in. z CEO Pfizera Albertem Bourlą oraz szefem Walta Disneya Robertem Igerem.