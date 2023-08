Prezydent podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że Katarzyna Sójka jest cenionym i lubianym przez pacjentów lekarzem, "wie, co to znaczy praca zwykłego lekarza w szpitalu powiatowym w terenie, wie, z jakimi problemami ludzie przychodzą i wie, jakie są problemy zwykłej poradni". Jak ocenił, "to ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania tych problemów, które są najważniejsze". Najważniejsza – jak podkreślił – jest ochrona zdrowia pacjenta.

Prezydent o teście dla służby zdrowia

Jak mówił prezydent, system ochrony zdrowia zmaga się z wieloma wyzwaniami. "Pandemia koronawirusa na szczęście się zakończyła. Ona była ogromnym doświadczeniem, z którym zmagali się poprzednicy pani minister. Chcę podkreślić, zmagali się skutecznie. Nasz system ochrony zdrowia wytrzymał" – wskazał.

"Ministrowie i ich współpracownicy, pan premier, dali sobie radę. System wytrzymał, także dzięki temu, że był odpowiedzialnie zarządzany, od samej góry do samego dołu" – dodał.

Prezydent przyznał jednocześnie, że nie brakowało niełatwych momentów i trudnych sytuacji. "Ale poradzili sobie. Nie można im tego odbierać, choć wielu próbuje im to dziś odebrać. Zasługują naprawdę na wyrazy szacunku" – zaznaczył. Andrzej Duda stwierdził, że "przeszliśmy trudny czas i patrzymy na system już po koronawirusie, system w bardzo wielu miejscach wzmocniony, co też jest wielką zasługą".

Walka z zagrożeniami dla zdrowia

System ochrony zdrowia, jak zaznaczył, trzeba budować dalej. "Wydatki na ochronę zdrowia wzrastają, jest kwestia mądrego wydatkowania tych pieniędzy" – podkreślił prezydent.

"Są dziś ogromne zagrożenia, które narastają wobec naszego społeczeństwa, także wobec najmłodszych. To są m.in. te problemy, z którymi w ostatnim czasie bardzo zmagał się pan minister Adam Niedzielski. Rozmawiałem z nim wielokrotnie, bo współpracowałem z panem ministrem przez ostatnie lata przy wielu kwestiach" – powiedział prezydent, dodając, że ma na myśli m.in. kwestie ochrony zdrowia seniorów i tworzenia programu onkologii w Polsce.

Wśród wyzwań stojących przez nową minister zdrowia wymienił m.in. obniżanie śmiertelności w naszym społeczeństwie, by ludzie dłużej żyli i byli zdrowia, a także – ochrona dzieci i młodzieży.

Leki na tapecie

"To także kwestia odpowiedzialnej gospodarki lekowej" – kontynuował prezydent, zwracając uwagę, że "są różne próby wpływania na rynek, wpływania na funkcjonowanie ministerstwa, wpływania także na funkcjonowanie naszego systemu prawnego w Polsce". "Bardzo wielu lobbystów i różne próby także docierania do osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe. Trzeba się przed tym skutecznie chronić" – wskazywał prezydent Duda.

Zaznaczył, że przez ostatnie lata było to z dużą pieczołowitością realizowane przez ministra Adama Niedzielskiego. "Trzeba to spokojnie kontynuować, choć wiadomo, że minister narażony jest na bardzo wiele ataków, bo to są bardzo zamożne środowiska, które nie szczędzą pieniędzy, aby także prowadzić wojnę medialną z tymi, którzy próbują ograniczać ich wpływy" – powiedział Duda.

Jak zaznaczył, "nie ma wątpliwości, że pani minister, jako zwykły lekarz, znakomicie te sprawy zna i rozumie, że jako lekarz rodzinny będzie na rodzinę w szczególnym stopniu wyczulona, a zwłaszcza na dzieci".

Pochwały dla nowej minister

"Cieszę się, że ta teka ministra zdrowia spoczęła dziś w rękach osoby, która jest pełna wigoru, energii, osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem lekarza, ale jednocześnie osoby cały czas młodej" – podkreślił prezydent. Jak zauważył, nowa minister ma również doświadczenie polityczne zdobyte w pracy parlamentarnej, w komisjach, rozumie także wyzwania nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i tego, czego on potrzebuje z punktu widzenia obywatela.

"Cieszę się z tej nominacji, gratuluję pani minister i wierzę, że podoła pani minister tym wszystkim obowiązkom. Tego z całego serca życzę" – podsumował prezydent Duda.

Kim jest Katarzyna Sójka?

37-letnia Katarzyna Sójka jest lekarzem i posłanką PiS. Na stanowisku ministra zdrowia zastąpiła Adama Niedzielskiego, który kierował resortem od sierpnia 2020 r.

Niedzielski nie był obecny na czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Katarzyna Sójka jest absolwentką m.in. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalistką chorób wewnętrznych.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat w okręgu nr 36 (Kalisz); zagłosowało na nią 15 860 osób. Jest członkiem sejmowych komisji: zdrowia, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także komisji polityki społecznej i rodziny.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka