Do projektu ustawy o OZE na ostatniej prostej zgłoszono przepisy o cable poolingu. Jak oceniają eksperci, w skali kraju może to dać nawet do 12 TWh taniej zielonej energii. Sejm zajmie się projektem na posiedzeniu 16-17 sierpnia.

Najbardziej wieje w nocy, kiedy nie ma słońca? Spółki, które posiadają farmy wiatrowe, zapowiadają plany rozbudowania ich o źródła fotowoltaiczne. I odwrotnie – inwestorzy, którzy uzyskali warunki przyłączenia farm fotowoltaicznych, rozważają wykorzystanie przyłącza do posadowienia turbin wiatrowych, które pracowałyby bez ograniczeń przy sterowaniu układem ograniczającym pracę fotowoltaiki. Reklama Zgodnie z poprawką do projektu zmiany ustawy o OZE i innych ustaw (UC99), będzie to możliwe nawet, gdy suma mocy instalacji OZE jest większa nic moc przyłączeniowa w danym miejscu. Właścicielem instalacji OZE mogą być różne podmioty, które podpiszą porozumienie. Umowa o świadczenie usług przesyłania ma zawierać wykaz punktów poboru każdej instalacji oraz oznaczenie podmiotu odpowiedzianego za ich bilansowanie, szczegółowy opis zabezpieczenia przez zdolności technicznych gwarantujących nieprzekraczania mocy przyłączeniowej. Inwestycje w zabezpieczenia ponoszą właściciele instalacji OZE, a nadzór nad pracą tych urządzeń będzie sprawowało przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dystrybucję czy przesył energii. Projektem zmian zajmie się teraz Sejm na posiedzeniu 16-17 sierpnia. Reklama – Dyskusje nad regulacjami dotyczącymi cable poolingu trwały prawie dwa lata i angażowały wiele stron, w tym Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, operatorów sieci oraz przedstawicieli branży OZE. Liczymy, że wypracowane przepisy dadzą nowy impuls do rozwoju OZE, ponieważ teraz możliwości przyłączenia do sieci nowych inwestycji praktycznie wyczerpują się. Ale dopiero po wejściu w życie nowych przepisów będzie można ocenić, jak w praktyce się one sprawdzą – mówi w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl Piotr Czopek, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Najbardziej wieje w nocy, kiedy nie ma słońca? Przepisy o cable pooling umożliwią podłączenie nowych źródeł energii bez konieczności oczekiwania przez inwestorów na decyzje przyłączeniowe, bez nadmiernego obciążania systemu elektroenergetycznego. W raporcie „Więcej OZE w sieci” przedstawiono analizę generacji farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MWp w centralnej Polsce (w warunkach radiacji pionowej 1000 W/m2, roczny czas pracy 1050 h). Statystycznie jej generacja w bardzo krótkim okresie przekracza 50 proc. mocy znamionowej. Na jakie regulacje czekają inwestorzy? Ile mocy uwolni cable pooling? Jakie obowiązki czekają inwestorów? Czy banki chętniej sfinansują projekty? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl Magdalena Skłodowska, Tomasz Elżbieciak Tomasz Żółciak, dziennikarz DGP Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję