Tegoroczne wybory pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna mierzyć się z problemem demograficznym – zmieniło się w partię emerycką. Ponad połowa głosujących emerytów wybrała właśnie to ugrupowanie. Nic dziwnego, że w kampanii tak istotne były tematy 13. i 14. emerytury, a także ten dotyczący wieku emerytalnego. PiS popierają głównie osoby 50 plus. Stanowią one 62 proc. wszystkich wyborców tego ugrupowania (42,1 proc. ma ponad 60 lat). Wśród uczniów i studentów PiS ma najgorsze wyniki ze wszystkich ugrupowań, które znajdą się w Sejmie.

