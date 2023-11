Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej na wtorkowym posiedzeniu wybrała swoje prezydium. Przewodniczącą komisji została posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Posłowie zdecydowali, że komisja będzie miała trzech wiceprzewodniczących. We wtorek wybrano dwóch z nich: posłankę PiS Iwonę Arent oraz posła KO Dariusza Jońskiego.

Reklama

Posłowie nie wybrali trzeciego wiceprzewodniczącego, który - zgodnie z uzgodnieniami między klubami - miał zostać wskazany przez PiS. Klub PiS nie zgłosił jednak swojego drugiego, po Iwonie Arent, kandydata na wtorkowym posiedzeniu; chce to zrobić w innym terminie.

Jednocześnie swoją kandydaturę na wolny wakat zgłosiła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska; nie uzyskała jednak wymaganego poparcia komisji (za jej kandydaturą zagłosowała 1 osoba, 4 były przeciw, reszta posłów nie wzięła udziału w głosowaniu).

Reklama

Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej liczy w obecnej kadencji 15 posłów. Do zakresu działania komisji należy prowadzenie postępowania w sprawie badania zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, podejmowanie uchwał w tym przedmiocie oraz przedstawianie Sejmowi sprawozdań z przeprowadzonych prac. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska