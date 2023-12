"Apeluję do Macina Kierwińskiego o niepowoływanie M. Dąbka na KGP. Wątpliwości budzi kwestia orzeczenia o jego pełnej niezdolności do służby. Niepokoją sygnały o kontrowersyjnej działalności zawodowej Dąbka po przejściu na policyjną emeryturę. To fatalny kandydat na szefa Polskiej Policji" - napisał we wtorek na platformie X były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Odpowiedział mu szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Panie były ministrze zrobił Pan już bardzo wiele szkód w Polskiej Policji. Proszę więc zostawić swoje apele zwłaszcza, że dotyczą one rzeczywistości medialnej. Proces odbudowy wizerunku Policji po Waszych fatalnych rządach rozpoczął się i będzie kontynuowany" - napisał na platformie X Marcin Kierwiński.

7 grudnia gen. Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska Komendanta Głównego Policji. Funkcję pełnił od 2016 r.

Jak zapowiedział w poniedziałek w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek w najbliższych dniach zostanie powołany Komendant Główny Policji i trzech jego zastępców.

"Przed trzecim stycznia będzie nowe kierownictwo w polskiej policji" - doprecyzował wiceminister.