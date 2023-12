To budżet dwóch kieszeni. Do jednej wkładają, a z drugiej wyciągają. Wkładają nielicznym, a wyciągają wszystkim - podkreślił we wtorek b. premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do założeń projektu budżetu na 2024 r. Zostawiliśmy finanse publiczne w dobrej kondycji - dodał.

Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański wspólnie zaprezentowali we wtorek na konferencji prasowej najważniejsze założenia projektu budżetu na 2024 r. "W projekcie budżetu na 2024 r. są środki na finansowanie 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz na podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 proc." - zapewnił premier Donald Tusk. Deficyt budżetu na 2024 r. wyniesie 184 mld zł - przekazał minister finansów Andrzej Domański. "To budżet dwóch kieszeni. Do jednej wkładają, a z drugiej wyciągają. Wkładają nielicznym, a wyciągają wszystkim" - ocenił Mateusz Morawiecki. Reklama Jak zauważył, "kilkanaście procent polskich pracowników ma dostać podwyżki do jednej kieszeni, a z drugiej - już wszystkim Polakom - wyciągnięte zostaną pieniądze poprzez m.in. likwidację tarczy energetycznej w drugiej połowie przyszłego roku". "Ten budżet to od lipca podwyżka cen prądu, gazu, ciepła, żywności" - wskazał polityk PiS. Reklama Odnosząc się do kwestii budżetu napisał: "A jeśli chodzi o deficyt... Jeszcze we wrześniu 164 mld zł miały być katastrofą, końcem Polski, zadłużaniem Polaków. Teraz ponad 184 mld zł deficytu już nie przeszkadza. Hipokryzja sięgnęła szczytów Himalajów". "Zostawiliśmy finanse publiczne w dobrej kondycji, dlatego teraz można finansować projekty PiS: 800+, zbrojenia, darmowe autostrady, 13. i 14. Emerytury, tarcze antykryzysowe czy 0 proc. VAT na żywność, podwyżki dla sfery budżetowej i dla nauczycieli" - podkreślił b. szef rządu. (PAP) Autor: Katarzyna Krzykowska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję