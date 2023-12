Po wydarzeniach związanych z przejęciem TVP, z władzami Zakopanego nikt się nie kontaktował w sprawie koncertu, ale umowy są w mocy – dodał burmistrz.

Reklama

Sylwester w Zakopanem pod znakiem zapytania

Reklama

„Organizatorem +Sylwestra Marzeń+ w Zakopanem jest Telewizja Polska i to TVP ostatecznie o wszystkim decyduje. Ja rozumiem, że wydarzenia dziejące się w ostatnich dniach nie powinny być w to mieszane, ale to już wszystko zależy od decyzji, które będą w najbliższym czasie podejmowane w tym temacie. Ja nie jestem osobą decyzyjną. Na dzień dzisiejszy widzimy, że sylwestrowa scena na Równi Krupowej cały czas powstaje. Ekipy są na miejscu. Ja jestem tylko w takiej sytuacji, że nie wiem, z kim się w tej sprawie kontaktować po zmianach w TVP. Z nami też się jeszcze nikt nie kontaktował w sprawie koncertu, ale umowy są w mocy” – wyjaśnił w rozmowie z PAP burmistrz Zakopanego.

Kto i za co odpowiada?

Dorula podkreślił, że kontrakty z artystami zawiera Telewizja Polska, a po stronie Miasta Zakopane jest zapewnienie bezpieczeństwa w mieście poza terenem zorganizowanym oraz posprzątanie po imprezie na Równi Krupowej. Miasto nie wnosi też żadnych zobowiązań finansowych co do organizacji wydarzenia.

Gwiazdy Sylwestra Marzeń

Sylwestrową imprezę w Zakopanem zgłoszono na 30 tys. osób, ale jak co roku, na terenie przyległym do wyznaczonych sektorów będą bawiły się kolejne tysiące osób. W ubiegłym roku Sylwester Marzeń zgromadził 40 tys. widzów na Równi Krupowej. Na profilu społecznościowym TVP2 codziennie publikowane są nazwiska gwiazd, które wystąpią pod Giewontem. Są to m.in. Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Blanka, Edyta Górniak, Daria Marx, Zenon Martyniuk, Cleo, Viki Gabor, Justyna Steczkowska, Mike & Laurent, Red Lips – zapowiada TVP2.

Decyzja w sprawie mediów publicznych

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Minister powołał też nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania Sienkiewicza za bezprawne.

autor: Szymon Bafia