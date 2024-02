Prezes PiS Jarosław Kaczyński prosił o przejście dla "posłów Kamińskiego i Wąsika". Straż Marszałkowska odpowiedziała, że zaprasza ich do biura przepustek, gdzie "dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Sejmu".

"Zaczęły się rządy autorytarne"

"Zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu" - powiedział Maciej Wąsik. "To miał być otwarty, przyjazny Sejm, a jest wielkie oszustwo" - dodał.

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński na teren parlamentu weszli w grupie posłów PiS. Doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Drzwi do budynku zostały zamknięte.

Wąsik, komentując w brak umożliwienia wejścia do budynku Sejmu ocenił, że to złamanie prawa i jest to pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Według niego "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne".

"Marszałek (Szymon) Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to za środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejmu, uśmiechnięty; widzicie co się dzieje; to jest wielkie oszustwo" - powiedział.

Wąsik i Kamiński "uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu"

"Byli posłowie, skazani za przestępstwo, uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu" - ocenił w środę szef KPRM Jan Grabiec, odnosząc się do porannej próby wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu.

"Byli posłowie, skazani za przestępstwo, uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu. Taki byłby komentarz PiS, gdyby nie chodziło o ich kolegów" - napisał w środę na portalu X szef KPRM.

Wcześniej Kamiński i Wąsik próbowali wejść do Sejmu w grupie z posłami PiS. Straż Marszałkowska zamknęła przed nimi drzwi.

Według Kamińskiego Wąsik, uniemożliwienie jemu i Wąsikowi wejścia do Sejmu to złamanie prawa i pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Jego zdaniem "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu".

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski, Edyta Roś