Prezes PiS pytany o to, czy można spodziewać się złożenia wniosków do prokuratury ws. wygaszenia mandatów poselskich: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, odpowiedział twierdząco. Podkreślił jednak, że na ten moment nie jest w stanie określić, kiedy do tego dojdzie.

Prokuratura i sąd dla Hołowni i Bodnara

"Prawdopodobnie będziemy składali odpowiednie wnioski do prokuratury, ale w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć kiedy, bo nad tym muszą popracować adwokaci" – oświadczył Kaczyński w rozmowie z PAP.

Inną kwestią wymagającą rozwiązania są - jak mówił prezes PiS - działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. "Mam nadzieję, że ta sprawa kiedyś zostanie załatwiona przez odpowiedni wyrok sądu" – powiedział Kaczyński.

W środę rano politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do Sejmu w grupie z posłami tego ugrupowania. Straż Marszałkowska zamknęła przed nimi drzwi. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki powiedział, że doszło do przepychanek z funkcjonariuszem Straży Marszałkowskiej.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wielokrotnie powtarzał, że Kamiński oraz Wąsik nie są już posłami. Odmiennego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Autorka: Daria Al Shehabi