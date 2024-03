Harmonogram prac Sejmu 7 marca

godz. 9:00 – 11:15 -Pytania w sprawach bieżących (pkt 6)

- Informacja bieżąca godz. 12:45 – 15:00 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 8)

-Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) godz. 17:30 – 19:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pkt 10) - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (pkt 11) - (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10. i 11.)

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 210) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) godz. 21:00 – 22:00 - Głosowania, w tym: - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce - głosowanie (pkt 13); -Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały - kontynuacja (pkt 14); -Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (pkt 15);

Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisja z posiedzenia Sejmu w środę (6 marca 2024) jest dostępna m.in. na stronie internetowej Sejmu RP oraz na kanale YouTube Sejmu RP.

Nowelizacja Kodeksu karnego

W czwartek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który został zgłoszony przez grupę posłów Lewicy, PSL-TD, KO i Polski 2050-TD. Zgodnie z projektowaną regulacją, zmianie ulegnie m.in. brzmienie art. 197 Kk, który dotyczy definicji gwałtu. Po zmianie za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody.

W projekcie proponuje się również podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3, co - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu - zmienia rozumienie zgwałcenia z występku na zbrodnię. Obecnie za zgwałcenie grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Projekt zakłada także zaostrzenie kar za doprowadzenie innej osoby do poddania się tzw. innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności. Według obowiązujących przepisów osoba popełniająca taki czyn podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Po zmianach przestępstwo to będzie zagrożone karą od 2 do 10 lat.

Sankcje na import z Rosji i Białorusi

Po południu posłowie mają zająć się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. "Wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE" - czytamy w projekcie uchwały.

Jak zauważyli autorzy projektu, import tych produktów z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw. "Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej jej Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą. Tym bardziej, że rosyjski import może zawierać zboża skradzione z okupowanych terytoriów Ukrainy" - wskazano.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Wieczorem posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Jego celem jest wyjęcie kredytów dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Projekt został przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu. "Nowe przepisy usuną trudności i ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne" – podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.(PAP)