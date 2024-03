"Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. przepisy dotyczące ugorowania" - powiedział Tusk.

"Bardzo mi zależy na tym, żeby +dowieźć+ do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem" - podkreślił.

Premier powiedział też, że rząd stara się uzyskać w UE "takie decyzje, które pozwolą także polskim rolnikom odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o te najbardziej dotkliwe z ich punktu widzenia przepisy i nowe zasady, które przewidział Zielony Ład".

"Jestem w stałym kontakcie z Brukselą, bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety" - dodał.

Szef rządu zaapelował też do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, żeby "na żadnym etapie, także teraz, kiedy być może finalizujemy te działania, niczego nie zepsuł".

W Rumunii premier Donald Tusk, który weźmie udział w kongresie Europejskiej Partii Ludowej (EPL), ma spotkać się z premierem Rumuni Marcelem Ciolacu, a także z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

Kongres Europejskiej Partii Ludowej, który rozpoczął się w środę w Bukareszcie, ma przygotować ugrupowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego.