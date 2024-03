Kiedy odbędą się wybory samorządowe w 2024? Terminy i proces głosowania

Najbliższe wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:00 - 21:00. Natomiast na 21 kwietnia zaplanowana jest druga tura głosowania, w przypadku jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze (ponad 50%). Jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, to wybierani będą tylko dwaj kandydaci z najwyższymi wynikami z pierwszej tury.

W dniu wyborów, każdy uprawniony do głosowania otrzyma zestaw kart, na których będzie mógł oddać swój głos na wybranego kandydata. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z instrukcjami przedstawionymi na kartach, by głos został uznany za ważny.

Liczenie głosów rozpocznie się zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Wyników będziemy mogli spodziewać się w przeciągu nawet kilku lub kilkunastu godzin po głosowaniu, jeżeli nie wystąpi konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W zbliżających się wyborach wybierać będziemy przedstawicieli różnych szczebli samorządu, czyli radnych gmin, rad powiatów, rad dzielnic i sejmików województw oraz prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Gdzie sprawdzić, na kogo można głosować? Informacje o kandydatach są dostępne między innymi na stronie wybory.gov.pl, jednak ostateczne listy poznamy dopiero po zakończeniu rejestracji wszystkich kandydujących - 14 marca.

Kampania wyborcza zakończy się o północy 5 kwietnia, do tego czasu można dokładnie zapoznać się z programami wyborczymi i zdecydować o swoim faworycie.

Głosowanie. Kto nie może wziąć udziału?

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych mają wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli wiek 18 lat do dnia głosowania i są uprawnieni do czynnego brania udziału w wyborach. Konieczne jest także posiadanie stałego zamieszkania na terenie obszaru wyborczego dla danej rady. To znaczy, że np. w wyborach na radnego dzielnicy Śródmieście w Warszawie będą mogły zagłosować tylko pełnoletni mieszkańcy Śródmieścia.

Osobami, które nie mogą wziąć udziału w głosowaniu, są ci, którzy prawnie zostali pozbawieni praw publicznych lub wyborczych, są ubezwłasnowolnieni, są niepełnoletni lub nie posiadają obywatelstwa polskiego.