Marciniak podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej, że PKW na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania otrzymanych od wszystkich okręgów komisji wyborczych ustaliła wyniki ponownego głosowania na kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej.

Jak przekazał głosowanie przeprowadzono w 27 tys. 229 obwodach głosowania. "Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 mln 268 tys. 460 osób; liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 20 mln 47 tys. 543 osoby, w tym liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 21 tys. 210." - powiedział Marciniak.

Jak dodał, liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 584 tys. 751 osób.

"Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 704 tys. 111; liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 614 tys. 631, w tym liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 18 tys. 990. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione, lub podpisane przez wyborcę, wyniosła 629" - podkreślił szef PKW.

Przekazał, że liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 1364, a liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania - 523.

Marciniak dodał, że liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593 tys. 269.

"Liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 20 mln 638 tys. 904, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 593 tys. 22" - powiedział szef PKW.

Poinformował, że liczba kart nieważnych wyniosła 2 269; natomiast liczba kart ważnych wyniosła 20 mln 636 tys. 635. "Liczba głosów nieważnych wyniosła 177 tys. 724, w tym z powodu postawienia znaku x obok nazwiska obu kandydatów - 102 tys. 453; natomiast z powodu nie postawienia znaku x obok nazwiska żadnego kandydata - 75 tys. 271" - przekazał Marciniak.

Dodał, że liczna głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów wyniosła 20 mln 458 tys. 911, to jest 99,14 procent.

W Wielkiej Brytanii drugą turę wyborów prezydenta RP wygrał Trzaskowski

W Wielkiej Brytanii w drugiej turze wyborów prezydenta RP wygrał Rafał Trzaskowski - wynika z protokołów opublikowanych w poniedziałek wieczorem przez Państwową Komisję Wyborczą.

W Wielkiej Brytanii oddano 144 247 ważnych głosów, z czego Trzaskowski uzyskał 112 207, co stanowi 77,77 proc., a ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda - 32 067, czyli 22,23 proc. Trzaskowski wygrał z Dudą w każdym z 11 utworzonych w tym kraju obwodów do głosowania, przy czym tylko w dwóch - w obu obwodach w Manchesterze - uzyskał mniej niż 76 proc. głosów.

Na terytorium Wielkiej Brytanii wybory prezydenta RP odbywały się tylko korespondencyjnie. Do głosowania uprawnionych było 183 365 wyborców, do których wysłano 182 959 pakietów z kartami do głosowania. W terminie odesłanych zostało 152 567 z nich, co oznacza, że 8320 głosów z tych, które wróciły na czas, nie mogło zostać uwzględnionych z powodu braku podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu, niezaklejonej koperty bądź postawienia znaku X przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienia go wcale.

Jak poinformowała w poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu wszystkich głosów, wybory wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 51,03 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski dostał 48,97 proc. głosów.