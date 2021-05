Pakiet stanowi część Polskiego Ładu, który w sobotę przedstawiali liderzy Zjednoczonej Prawicy. W jego skład nie weszły jednak zapowiadane od dawna reformy instytucjonalne stanowiące kontynuację reformy sądownictwa. "Te ustawy długo czekają na swój czas i jestem dobrej myśli, że przyjdzie ten moment, kiedy będziemy mogli kontynuować reformę" - powiedział Ziobro.

Prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że zapewnienie bezpieczeństwa to jest jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy adresują do polityków. "Dziś z perspektywy tych lat naszej pracy myślę, że nie bez podstaw (...) odnieśliśmy w tym obszarze niemały sukces" - przekonywał.

"Nigdy dotąd tak wielu Polaków nie twierdziło, że Polska jest bezpiecznym krajem" - mówił, powołując się na badania CBOS, z których wynika, że 85 proc. ankietowanych uważa Polskę za kraj bezpieczny.

Ziobro podkreślił, że konsekwencja w działaniach przynosi efekty. "Polacy zauważają różnicę między nami, Zjednoczoną Prawicą a poprzednio rządzącymi Polską politykami, którzy dużo mówili, składali wiele pięknych zobowiązań, deklaracji, koncentrowali się na tzw. trikach piarowskich, ale później nic z tego nie wynikało. My nie tylko mówimy, ale podejmujemy też konkretne zmiany" - podkreślał.

Nowe rozwiązania wchodzące w skład Polskiego Ładu mają m.in. uderzać w przestępczość gospodarczą. Minister wskazywał, że za czasów PO panowało przekonanie, że nie da się stworzyć "konstrukcji prawnej", która pozwalałaby ścigać tzw. mafię vatowską. "Nie twierdzę, że było to proste wyzwanie. Kiedy przez cały 2016 r. walczyliśmy z mafią vatowską (...), to jeszcze nie było spektakularnych efektów" - mówił Ziobro.

Jak jednak podkreślił, ostatecznie powołano zespół, który wypracował rozwiązania prowadzące "wprost do serca mafii vatowskiej", co dało sygnał przestępcom, że "nie można bawić się z państwem polskim w ciuciubabkę".

"Mogę państwa zapewnić, że w proponowanych przedłożeniach ustawowych idziemy tą drogą. Proponujemy inne rozwiązania, które również uderzają w wielką przestępczość gospodarczą i mają na celu lepiej chronić naszych obywateli" - powiedział. Minister podkreślił, że w pakiecie ustaw znajdują się także zmiany, które mają "jeszcze bardziej usprawnić (...) odbieranie grupom przestępczym pieniędzy", tak, by niemożliwe było przetransferowanie ich za granicę.

Inne propozycje dotyczą zaostrzenia kar dla gwałcicieli i pedofilów. "Jest rzeczą niezwykle - nie zawaham się użyć tego słowa - wstydliwą, że Polska jest jednym z tych krajów, które najłagodniej traktują sprawców niezwykle ohydnych, odrażających, brutalnych przestępstw, jakimi są gwałty, szczególnie gwałty ze szczególnym okrucieństwem" - mówił Ziobro.

Jak dodał, ta łagodność kary jest "absolutnie nieakceptowalna". "Dlatego proponujemy rozwiązania, które uczynią zadość poczuciu sprawiedliwości kobiet, które dotknęło tak straszne przestępstwo, jakim jest gwałt, zwłaszcza gwałt ze szczególnym okrucieństwem" - zapowiedział.

Odnosząc się do kwestii pedofilii, minister podkreślił, że w wielu przypadkach sprawca tego typu czynu po odbyciu wyroku wychodzi i dopuszcza się go ponownie. "Nie może być hołdowania tej ideologii, że trzeba dawać szansę groźnemu zdemoralizowanemu pedofilowi. My zawsze musimy dawać szansę przede wszystkim polskim dzieciom i o ich bezpieczeństwo dbać. Dlatego przedłożyliśmy opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt, które mają na celu zmianę tej sytuacji i zaostrzenie kary wobec najgroźniejszych pedofilów, by jeszcze lepiej chronić dzieci przed ich działaniami" - powiedział Ziobro.

Minister wspomniał też o zmianach dotyczących walki z cyberprzestępczością. "Tu też mamy kolejne propozycje, kolejną ustawę, która ma na celu wzmocnić ochronę Polaków również w tym obszarze. I choć nie jest to łatwe - bo świat technologii bardzo idzie do przodu i nie zawsze narzędzia prawne za tym nadążają - to chcemy zaproponować rozwiązania, które poprawią sytuację osób pokrzywdzonych, może nawet w takiej skali, jak osób pokrzywdzonych przez lichwiarzy" - mówił.

Kolejna z zapowiedzi dotyczy wprowadzenia alimentów natychmiastowych, czyli z góry określonej kwoty alimentów przyznawanych szybciej niż do tej pory, w uproszczonej procedurze. "Jeśli rodzic nie chce być odpowiedzialny za dziecko, to musi się do tego włączyć państwo, państwo musi stanąć w obronie interesu tego, który sam nie może się obronić" - mówił Ziobro. Podkreślił, że "nie możemy godzić się na to, żeby niewinne dzieci ponosiły konsekwencje konfliktów rodziców".

Wśród innych propozycji szef Solidarnej Polski wskazał na "ustawy związane z obszarem wartości, tożsamości". Jedna z nich zakłada budowę nowoczesnego Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

"Jestem przekonany, że kilkaset milionów złotych, które w ramach tego porozumienia (Zjednoczonej Prawicy - PAP) zostało uzgodnione i będzie przekazane na budowę tego wiekopomnego dzieła, będzie dobrze służyć przyszłym pokoleniom Polaków, tak jak muzeum Powstania Warszawskiego" - powiedział minister.