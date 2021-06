Jak podaje gazeta, MSWiA planuje zmiany w ustawie o broni i amunicji. – Wymaga tego od nas unijna dyrektywa – uzasadnia resort.

"To nieprawda" – twierdzą miłośnicy broni i uważają, że poprzez zmiany rząd zamierza jeszcze bardziej utrudnić Polakom dostęp do broni palnej - czytamy.

Z zapowiedzi wynika, że mają być gotowe w II kwartale 2021 r. - podaje "Rz"

Dodaje, że projekt przewiduje m.in. okresowy przegląd wydanych pozwoleń na broń w celu stwierdzenia dalszego spełniania określonych warunków przez ich posiadaczy oraz rozszerzenie obowiązku przedstawienia raz na pięć lat właściwym organom orzeczeń lekarskich i psychologicznych na wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń.

Dziennik przypomina, że dziś obowiązek ten dotyczy jedynie osób posiadających pozwolenie na broń dla celów: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia oraz łowieckich. Zakłada się też wprowadzenie odwołania do wynikającego z dyrektywy podziału broni i amunicji na kategorie A, B i C, gdzie kategoria A to broń szczególnie niebezpieczna.

W odniesieniu do najniebezpieczniejszych rodzajów broni palnej przewiduje się przyjęcie przepisów ograniczających jej posiadanie i nabywanie - czytamy. (PAP)