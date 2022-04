Potwierdza to ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli. Co z niego wynika? Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne czy hydrologiczne. Regulacje obowiązujące od 2003 r. zamiast wspierać zachowanie i powiększanie systemów przyrodniczych, dopuszczają do ich postępującego i nieodwracalnego osłabiania.