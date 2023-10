Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat kontroli szamb.

Kontrole szamb: Najważniejsze informacje

Kontrole szamb w Polsce stanowią obecnie priorytetowy obszar działań samorządów. Właściciele nieruchomości powinni być świadomi, że ich szamba i oczyszczalnie ścieków są pod lupą urzędników, którzy dbają o zachowanie norm ekologicznych.

Dlaczego kontrole szamb są ważne? Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wykazała, że aż 80 proc. nieczystości komunalnych trafia do środowiska bez wcześniejszego oczyszczenia. W praktyce są to zanieczyszczenia wody, które negatywnie wpływają na glebę i cały ekosystem naturalny. Kontrole mają na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale także zwiększenie świadomości ekologicznej i skłonienie właścicieli nieruchomości do podłączania się do kanalizacji.

Kiedy zakończą się kontrole kanalizacji? Kontrole nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji, będą trwały aż do sierpnia 2024 roku, natomiast ich kolejna faza planowana jest na 2026 rok.

Kontrole szamb: Co będzie sprawdzane?

Samorządy skupią się na kilku kluczowych aspektach:

Stan techniczny szamba - zbiorniki na ciekłe nieczystości muszą być szczelne i w pełni funkcjonalne.

- zbiorniki na ciekłe nieczystości muszą być szczelne i w pełni funkcjonalne. Regularność opróżniania - szamba i oczyszczalnie ścieków muszą być regularnie opróżniane przez profesjonalne firmy.

- szamba i oczyszczalnie ścieków muszą być regularnie opróżniane przez profesjonalne firmy. Umowy na wywóz nieczystości - każdy właściciel nieruchomości musi posiadać aktualną umowę na wywóz nieczystości i udostępnić ją na żądanie urzędników.

- każdy właściciel nieruchomości musi posiadać aktualną umowę na wywóz nieczystości i udostępnić ją na żądanie urzędników. Rachunki za wywóz ścieków - właściciele muszą posiadać dokumentację potwierdzającą wywóz nieczystości, włącznie z rachunkami.

Kontrole będą przeprowadzane przez urzędników oraz rzeczoznawców, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem. Właściciele nieruchomości muszą udostępnić im teren posesji przez 24 godziny na dobę. Uniemożliwienie kontroli może skutkować wezwaniem policji i nałożeniem mandatu w wysokości do 5000 złotych.

Kontrole szamb: Kary za nieprawidłowości

Niestety, nieprawidłowe postępowanie przy odprowadzaniu ścieków nadal stanowi istotne wyzwanie w Polsce. Często brakuje aktualnych umów na wywóz nieczystości, a niektórzy decydują się na nielegalne usuwanie ścieków poprzez wylewanie ich na łąki, pola czy do okolicznych zbiorników wodnych. To praktyki, które niosą ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla środowiska, jak i dla portfela właścicieli nieruchomości. Kary za takie nieprawidłowości sięgają nawet 5000 złotych.

Dodatkowo, właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji powinni pamiętać o obowiązku podłączenia, a brak tego rozwiązania grozi nawet kara w wysokości 50 tysięcy złotych. Gminom, które nie przestrzegają przepisów i nie sporządzą wymaganego sprawozdania, grozi kara w wysokości 50 tysięcy złotych.

Kontrole szamb: Podsumowanie

Podsumowując, kontrola nieruchomości w gminach jest ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska i przestrzegania przepisów. Właściciele nieruchomości muszą być przygotowani na możliwość kontroli i upewnić się, że przestrzegają wszystkich wymagań dotyczących prawidłowego i zgodnego z prawem usuwania nieczystości. Uniknięcie kontroli może skutkować poważnymi karami finansowymi, dlatego warto działać zgodnie z prawem, a przede wszystkim dbać o ekologię.