Jak powiedziała PAP prokurator Starzecka, śledztwo jest prowadzone z art 148 kk par. 2 pkt 4.

Śmierć polskiego wolontariusza

"Wszczęliśmy śledztwo w sprawie zabójstwa z 1 na 2 kwietnia w Strefie Gazy obywatela polskiego Damiana Sobola w wyniku ataku sił zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych" – przekazała PAP prok. Starzecka.

Dodała, że na razie nie może udzielić szerszych informacji.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Chodzi o atak na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął obywatel Polski, przemyślanin Damian Soból, członek ekipy World Central Kitchen (WCK). Zginął w poniedziałek, 1 kwietnia, w ataku rakietowym sił izraelskich na konwój humanitarny dostarczający żywność w Strefie Gazy. W ataku zginęło siedmiu wolontariuszy, a organizacja wstrzymała swoją działalność w tym regionie.

Oprócz Polaka wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Australii, i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca.

Izrael i śledztwo w sprawie ataku na konwój humanitarny

Armia izraelska potwierdziła, że jest sprawcą ataku, w którym zginął Polak.

Polska oczekuje pełnego wyjaśnienia ze strony Izraela ws. śmierci Polaka.

Szef MSZ Radosław Sikorski w Programie Trzecim Polskiego Radia poinformował, że zażądał od strony izraelskiej pełnej współpracy z polską prokuraturą. Dodał, że minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz obiecał mu niezależne śledztwo.

Odpowiedzialność za atak

"Jeśli prawdą jest to, co pisze izraelska prasa, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny, sądząc, że mógł być tam jeden terrorysta, ale taki który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla dużej grupy osób, to ja nie znam systemu etycznego, w którym jest to uzasadnione i budzi to moje moralne oburzenie" – podkreślił.

Dodał, że jeśli "była gotowość do poświęcenia życia siedmiu cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę", to Izrael powinien za to przeprosić i wypłacić odszkodowanie.

Także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił, że okoliczności sprawy bardzo źle świadczą o armii izraelskiej, natomiast należy poczekać na wyniki śledztwa.

Autorka: Agnieszka Pipała