W wywiadzie dla DGP dr hab. Sebastian Gajewski, pod sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ujawnia plany rządu w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowe ozusowanie wszystkich umów cywilnych czy zasiłek chorobowy płatny od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego – to tylko niektóre z reform zapowiadanych w niedalekiej perspektywie.

► Emerytury stażowe dla wybranych

Reklama

– Obecnie nie ma w koalicji porozumienia co do przyjęcia emerytur stażowych – mówi minister Gajewski. Ruszą dopiero dyskusje na ten temat. Zakładając, że pomysł się spodoba, stażowki nie zyskają charakteru powszechnego, lecz obejmą wąską grupę ludzi z bardzo długim stażem, którzy nie mają prawa do emerytury szczególnej, pomostowej czy renty z racji niezdolności do pracy.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ >>>