- Zawiesiliśmy wszelkiego rodzaju kontrole - z wyjątkiem kontroli, które są związane z bezpieczeństwem żywnościowym - żeby odciążyć rolników od nadmiernych, niepotrzebnych prac – powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister Siekierski

Jak poinformował resort w komunikacie na platformie X, zawieszone kontrole dotyczą działań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Płatności rolników rozłożone na raty

Poszkodowani przez wielką wodę rolnicy będą także ulgowo traktowani w kwestii regulacji należności finansowych do instytucji państwowych.

- Jeśli chodzi o składki KRUS, to one mogą być przesunięte w czasie, rozłożone na raty, a także możliwe są umorzenia innych zobowiązań wobec tej instytucji – powiedział Siekierski dodając, że na ulgi w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych rolnicy mogą liczyć także wobec płatności dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Jeśli chodzi o ulgi podatkowe, to będziemy zabiegać w Ministerstwie Finansów, by były one dla rolników dostępne – wskazał Siekierki. Przyspieszone będzie także wypłacanie zaliczek na dopłaty bezpośrednie.

Minister Siekierski przypomniał, że zwrócił się do wojewodów z prośbą o powoływanie komisji szacujących straty spowodowane powodzią w gospodarstwach rolnych.