Dlaczego wciąż zmieniamy czas?

W Polsce zmiana czasu nadal obowiązuje na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku, która określa zasady wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Przepisy te są związane z regulacjami UE. Wspólne ramy dla państw członkowskich wprowadziła dyrektywa UE z 2001 roku.

Choć temat likwidacji zmiany czasu regularnie wraca w debacie publicznej, na razie w Europie nadal stosuje się sezonowe przestawianie zegarków.

Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2026?

Zmiana czasu na letni następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca. W 2026 roku wskazówki zegarów przestawimy w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Dokładnie o godzinie 2:00 przesuwamy zegarki o godzinę do przodu - na 3:00.

Oznacza to że tej nocy śpimy o godzinę krócej, ale w kolejnych miesiącach zyskujemy dłuższe popołudnia.

Kiedy śpimy godzinę dłużej?

Odwrotna sytuacja ma miejsce jesienią, gdy przestawiamy zegarki z czasu z letniego na zimowy. W Polsce zmiana ta następuje w ostatnią niedzielę października – a dokładniej z 24 na 25 października 2026 roku - w nocy z soboty na niedzielę.

Tego dnia cofamy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu z 3:00 na 2:00. Oznacza to, że możemy spać o godzinę dłużej. Dodatkowa godzina snu dla wielu osób jest przyjemnością, choć dla tych, którzy tej nocy pracują lub pełnią dyżury, oznacza po prostu dłuższą zmianę.

Zmiana czasu a praca w nocy?

Jak widać, szczególne znaczenie zmiana czasu ma dla osób pracujących na nocnych zmianach. Ponieważ zegary w marcu przestawiamy z godziny 2:00 na 3:00 pracownicy wykonujący pracę w nocy realnie przepracowują o jedną godzinę mniej niż standardowo. Mimo to, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pełny wymiar czasu pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje jednak tylko zafaktycznie przepracowane godziny.

Zmiana czasu a podróże

Warto pamiętać o nadchodzącej zmianie czasu przy planowaniu podróży. Jeśli w nocy z 28 na 29 marca korzystamy z transportu publicznego, dobrze jest sprawdzić rozkład jazdy. Przewoźnicy czasem stosują specjalne rozwiązania np. pociągi mogą zatrzymywać się na stacjach, aby wyrównać brakującą godzinę.

Samoloty zazwyczaj funkcjonują już według nowego czasu, dlatego godziny odlotów podawane są zgodnie z aktualną zmianą.