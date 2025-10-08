Kampinoski Park Narodowy

"Inwestycja" Amazonu dotyczy obszaru oddalonego zaledwie 20 km od centrum Warszawy. Dla mieszkańców stolicy i okolic to jeden z najłatwiej dostępnych „dzikich” terenów, gdzie można na chwilę uciec od miejskiego zgiełku. Odtworzenie mokradeł oznacza nie tylko wsparcie dla przyrody, ale też szansę na lepszy klimat lokalny, więcej zieleni i czystszego powietrza. To pierwsze w Polsce przedsięwzięcie finansowane z globalnego funduszu Right Now Climate Fund (RNCF), poprzez który Amazon wspiera rozwiązania oparte na naturze, zwiększające odporność klimatyczną i działania na rzecz ochrony przyrody.

– Kampinoski Park Narodowy to prawdziwy skarb natury, który potrzebuje naszej pomocy – komentuje Robert Kowalik, globalny wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej w Amazon. – Nasz pierwszy projekt w ramach Right Now Climate Fund w Polsce nie tylko pomoże chronić zagrożone gatunki i zwiększyć odporność parku na zmiany klimatu, ale także stworzy nowe możliwości obcowania z naturą dla milionów odwiedzających, tuż za granicami Warszawy. Inwestując w Kampinoski Park Narodowy, inwestujemy w dziedzictwo przyrodnicze Polski i naszą wspólną przyszłość.

Bagna wracają do życia

Kampinoski Park Narodowy jeszcze kilkadziesiąt lat temu tętnił życiem na bagnach i mokradłach. Niestety, budowane w ubiegłym wieku systemy melioracyjne wysuszyły duże połacie parku, zmniejszając jego zdolność do magazynowania wody i zwiększając podatność na skutki zmian klimatu. W efekcie wiele gatunków ptaków i zwierząt zniknęło z tych terenów.

Projekt Amazon i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) zakłada odtworzenie aż 500 hektarów mokradeł. Ma to nie tylko przywrócić równowagę ekologiczną, ale też poprawić warunki dla zagrożonych gatunków – w tym wilków i rysi. Według ekspertów, zanik mokradeł to nie tylko problem przyrody – to także realne zagrożenie dla nas samych. Osuszone tereny sprzyjają suszom i pożarom, a ich odtworzenie działa jak naturalna „gąbka” – zatrzymuje wodę i stabilizuje mikroklimat.

Kampinos znów dziki i zielony

W ramach trzyletniego projektu przewidziano szereg działań przywracających naturalne warunki wodne. Wyschnięte tereny mają znowu napełnić się wodą, a zarośnięte łąki zostaną odkrzaczone, wykoszone i oczyszczone z inwazyjnych gatunków roślin. Dodatkowo powstaną nowe kładki i ścieżki, które umożliwią bezpieczne obcowanie z przyrodą dla turystów – ponad 1,3 mln osób odwiedza Kampinos rocznie.

Dzięki nowej infrastrukturze, odwiedzający zyskają wygodny dostęp do miejsc dotąd trudno dostępnych lub nieznanych. Projekt przewiduje m.in. budowę platformy do obserwacji ptaków – to świetna wiadomość dla fanów ornitologii i fotografii przyrodniczej. W planach są również działania ograniczające hałas i ingerencję człowieka w najbardziej wrażliwe obszary parku.

Amazon ratuje przyrodę, zyskuje Kampinoski Park Narodowy

4,3 mln zł na ratowanie bagien to tylko część globalnych działań Amazona na rzecz ochrony środowiska. Firma powołała fundusz Right Now Climate Fund, z którego finansowane są proekologiczne projekty na całym świecie. Dotychczas zrealizowano już 20 takich inicjatyw w 15 krajach – od przywracania lasów, po ochronę terenów podmokłych, jak w Polsce.

W Kampinosie fundusz nie tylko ratuje przyrodę, ale też integruje lokalną społeczność. Ponad 300 osób weźmie udział w działaniach wolontariackich – od prac terenowych po wydarzenia edukacyjne. Przewidziano również liczne webinary, kampanie społeczne i wycieczki z przewodnikami. Dzięki temu także najmłodsi mieszkańcy Warszawy i Mazowsza będą mogli dowiedzieć się, dlaczego bagna są cenniejsze, niż się wydaje.

– Przez dziesięciolecia byliśmy świadkami powolnej degradacji naszych cennych terenów podmokłych, zanikaniu rzadkich gatunków i ekosystemów – mówi Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. – Dzięki wsparciu Amazon możemy naprawiać wyrządzane przez dekady szkody i odtwarzać kluczowe siedliska. Przywracając naturalne przepływy wody i tworząc nowe możliwości doświadczania tej wyjątkowej przyrody, nie tylko chronimy zagrożone gatunki, ale także dajemy naszej społeczności dostęp do jednego z najwspanialszych skarbów przyrody Polski. To przełomowa praca, która przyniesie korzyści przyszłym pokoleniom.