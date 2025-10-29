Pieniądze z KPO

Jak przypomniała gazeta, przyjmowanie wniosków o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na transformację energetyczną skończyło się 15 października, ale część jest nadal oceniana. Umowy muszą zostać zawarte do 31 sierpnia 2026 r., jednak wydatkowanie pieniędzy może nastąpić później. Dodała, że BGK miał na transformację energetyczną 96,1 mld zł, przy czym w większości były to pożyczki. Wsparcie bezzwrotne było przeznaczone jedynie na inwestycje w technologie wodorowe (2,1 mld zł).

Reklama

Dotychczas bank podpisał umowy na prawie 82 mld zł, ale, jak mówiła prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK, całość pieniędzy zostanie rozdysponowana - wskazuje „DGP”.

Największe środki na energetykę

„Największa kwota alokacji przypadła na pożyczki w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki - aż 67,2 mld zł, w tym zawarto sześć umów na niemal 61 mld zł na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych. Zapotrzebowanie było jednak znacznie większe - prof. Postuła wskazuje, że wartość złożonych wniosków wyniosła ok. 150 mld zł. Ale długość nowej i zmodernizowanej sieci to ok. 147 tys. km, czyli 42 razy więcej niż obwód Polski” - czytamy na łamach dziennika.

Zielona transformacja miast

Jak przekazała gazeta, drugim instrumentem KPO były inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast - kwota alokacji wyniosła 14,8 mld zł, a dotychczas BGK podpisał ponad tysiąc umów na ok. 3 tys. zadań, których wartość to niemal 7,8 mld zł. Trzecim, na który także budżet był zmniejszony, to budowa morskich farm wiatrowych w ramach Funduszu na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej. Początkowo miało to być ok. 20 mld zł, zostało 9,8 mld zł. Tu BGK podpisał pięć umów - dodaje. (PAP)