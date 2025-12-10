Jak wskazał Gawkowski podczas wystąpienia otwierającego otwarte konsultacje Ministerstwa Cyfryzacji, zatytułowane „2 lata cyfrowej transformacji” wśród planów resortu na przyszły rok znalazł się rozwój aplikacji mObywatel, m.in. o wirtualnego asystenta AI, a także pełna integracja aplikacji z systemami państwa.

Sukces aplikacji mObywatel

- mObywatel stał się najbardziej powszechną aplikacją w Polsce, z której korzysta blisko 11 milionów ludzi - podkreślił.

Inne priorytety, jakie wymienił Gawkowski, to m.in. stworzenie ram dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce oraz budowa infrastruktury AI, w tym fabryk sztucznej inteligencji.

Resort cyfryzacji będzie też stawiał w 2026 r. na dalsze wzmacnianie odporności cybernetycznej, zarówno pod względem cyberbezpieczeństwa, jak i walki z dezinformacją - zapowiedział szef MC.

Zbudować silną cyberochronę

- Polska jest dziś najbardziej atakowanym w cyberprzestrzeni państwem w Unii Europejskiej, potrafimy odpierać ponad 99 procent ataków. Pokazujemy Europie, jak zbudować silną cyberochronę - mówił.

Gawkowski wyraził też nadzieję, że nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znajdzie się na biurku prezydenta na początku przyszłego roku oraz że prezydent ją podpisze.

Rozwój usługi, które ma ratować ludzkie życie

Wicepremier poinformował, że priorytetem na przyszły rok będzie również wdrożenie usługi Advance Mobile Location (AML) w Polsce. Usługa polega na lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe i ma ratować ludzkie życie. Jej wdrożenie jest realizacją obowiązku zapisanego w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej

Do końca 2026 r. MC ma też uruchomić europejski portfel tożsamości cyfrowej - wskazał szef resortu. Jak podaje Komisja Europejska na stronie internetowej, portfel tożsamości cyfrowej to aplikacja mobilna, która pozwoli mieszkańcom UE bezpiecznie identyfikować się podczas korzystania z usług publicznych i prywatnych, a także przechowywać i wyświetlać dokumenty cyfrowe, np. mobilne prawa jazdy. Unijne rozporządzenie eIDAS w tej sprawie weszło w życie w maju 2024 r. i zakłada, że do grudnia 2026 r. europejskie kraje wdrożą portfele. W połowie października br. w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazały się założenia projektu w tej sprawie.

Jak wskazuje Komisja Europejska na swojej stronie internetowej - Fabryki sztucznej inteligencji to dynamiczne ekosystemy, które wspierają innowacje, współpracę i rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji. KE uznała utworzenie ich za priorytet i zaplanowała uruchomienie pierwszych fabryk w 2025 r. W Polsce powstają dwie fabryki AI - w Krakowie i w Poznaniu.