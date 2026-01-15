Zakaz mediów społecznościowych do 15 roku życia

Koalicja Obywatelska ma przedstawić projekt ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia dziecka. Przewiduje się rozwiązania wzorowane na przepisach wprowadzonych w Australii. Inicjatorami ustawy są ministra edukacji Barbara Nowacka oraz poseł KO Roman Giertych.

Na profilu Romana Giertycha na platformie X czytamy:

Na posiedzeniu klubu KO zaproponowałem wprowadzenie (na wzór Australii) aby platformy mediów społecznościowych miały zakaz udostępniania swoich usług usług dzieciom do 15 roku życia. Po rozmowie z panią poseł Moniką Rosą - przewodniczącą Komisji ds. Dzieci i Młodzieży udałem się do MEN i porozmawiałem z panią poseł Barbarą Nowacką (jako b. mEN z obecnym) i ustaliliśmy, że będzie to nasza wspólna inicjatywa poselska. Kolegium Klubu KO zaakceptowało ideę projektu więc pracujemy.

Ponad wszelkimi podziałami chcemy chronić dzieci przed algorytmami i uzależnieniem, które jest groźne dla psychiki i osłabia wyniki edukacyjne. Zachęcam wszystkie kluby poselskie do wsparcia tej inicjatywy.

Poparcie społeczne zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia

Informacja o planowanej inicjatywie ustawodawczej spotkała się z szerokim zainteresowaniem społeczeństwa. Polacy żywo komentują zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci do 15 lat. Większość popiera projekt, argumentując to negatywnym wpływem social mediów na rozwój i psychikę ludzi młodych. Obrażanie, wyśmiewanie, wulgaryzmy, ostracyzm - wszystko to łatwiej stosować w przestrzeni internetowej niż świecie rzeczywistym. Sprawia to, że problemy dzieci narastają, młodzi borykają się z depresją, a dorośli nie potrafią im pomóc.

Inni podchodzą sceptycznie do proponowanego rozwiązania - "jak sprawdzić, że osoba ma więcej niż 15 lat?".

Zakaz social mediów do 15 lat

Od 10 grudnia 2025 r. zakaz korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia wprowadziła Australia. Nie mogą one zakładać swoich kont, a wcześniej założone są blokowane. Odbiło się to szerokim echem. Kolejne państwa idą w ślady australijskich pionierów i również pracują nad ograniczeniami w tym zakresie, np. Polska, Dania i Francja.