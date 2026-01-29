Awaria największych banków w Polsce - co się stało?

W czwartkowy poranek wielu Polaków zaskoczyła wyjątkowo niemiła niespodzianka. Okazuje się bowiem, że aplikacje bankowe największych i najpopularniejszych banków nie działają. Klienci tych firm zaczęli zgłaszać problemy nie tylko na etapie logowania się do samych aplikacji, ale także obsługi płatności zbliżeniowych oraz przelewów bankowych.

Co więcej, pojawiają się informację, że problem dotknął także polski system płatności BLIK, który także odmawia współpracy z klientami. Na ten moment sytuacja wydaje się jednak opanowana, bo dane, które dostępne są w serwisie Downdetector wskazują na to, że kryzys został zażegnany.

Lista banków, których usługi nie działają

Według informacji, które przekazywane są przez Downdetector liczba awarii w największych bankach na terenie całego kraju faktycznie wzrosła w dzisiejszy poranek. W zestawieniu tym znalazły się informacje o wzroście zgłaszanych usterek w bankach takich, jak:

Bank Millennium

Bank Pekao

ING

Alior Bank

mBank

BNP Paribas

Santander

Bank Pocztowy

PKO Bank Polski

SGB Bank

Sytuacja ostatniej z wymienionych instytucji jest o tyle ciekawa, że według komunikatu, który pojawił się na Twitterze, do żadnej awarii nie doszło.

"Wszystkie nasze systemy, usługi oraz serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO działają i działały bez problemu. Nie było żadnych problemów z logowaniem." - czytamy w komentarzu opublikowanym przez przedstawicieli PKO Banku Polskiego.

Operator przyczyną problemów z bankami

Dość szybko od zgłoszenia tych informacji przez internautów, na jaw wyszło, co tak naprawdę się stało i co stoi za awarią. Okazuje się, że problemy związane są z jednym z operatorów sieci i to tylko jego klienci zdają się mieć problem z logowaniem do aplikacji oraz serwisów internetowych. Tak przynajmniej przekazał Paweł Jurek, rzecznik Banku Pekao w odpowiedzi dla portalu money.pl. W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel banku ING.

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o sieć Play, której przedstawiciele potwierdzili, że problemy z aplikacjami bankowymi i usługami internetowymi leży po ich stronie. Firma zapewniła, że pracuje nad weryfikacją i rozwiązaniem problemu tak, aby szybko przywrócić pełną funkcjonalność.

Co robić w sytuacjach, gdy z powodu awarii nie mamy dostępu do aplikacji bankowych?

Problemy z dostępem do aplikacji bankowych to sytuacja, w której raczej nikt z nas nie chce się znaleźć. Trzeba jednak pamiętać o pewnych podstawowych zasadach, które mogą nas w takich momentach uratować.

Przede wszystkim należy zachować spokój i nie podejmować zbyt pochopnych kroków. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy aplikacja działa w wersji przeglądarkowej lub na innym (koniecznie zaufanym!) urządzeniu. Dla pewności można też próbować kontaktować się danym bankiem, aby upewnić się, że brak dostępu do aplikacji leży po ich stronie (lub operatora), a nie doszło do sytuacji kradzieży.

Warto w takich momentach też unikać wykonywania płatności i przelewów. Jest to ważne, aby wstrzymać się z takimi rzeczami do czasu pełnego rozwiązania problemu. Dlatego też na bieżąco śledzić komunikaty naszego banku w tej sprawie.

Najważniejsze jest także, aby zawsze mieć przy sobie choć trochę gotówki, która jest w stanie nas w takich sytuacjach uratować. Dzięki temu nie tylko unikniemy nieprzyjemnej sytuacji w sklepie, ale możliwe nawet, że uratuje to naszą sytuacją podczas wielodniowych awarii, których niestety wykluczyć nie możemy.