Bon turystyczny 2026 – edycja warmińsko-mazurska. Można uzyskać dofinansowanie do urlopu

W tym roku, w związku z projektem realizowanym i finansowanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, będzie można taniej zwiedzać jeden z najpiękniejszych regionów Polski – województwo warmińsko-mazurskie. Już niebawem rusza nabór wniosków w ramach programu "Bon Warmia Mazury 2026”, którego celem jest wsparcie lokalnej branży turystycznej, zwiększenie ruchu turystycznego oraz promocja województwa jako atrakcyjnego celu podróży. Jest kilka warunków, które trzeba spełnić, a ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń, warto się pospieszyć.

Dofinansowanie do urlopu na Warmii i Mazurach w ramach nowego programu. Region oferuje sporo atrakcji

Na Warmii i Mazurach na turystów czeka wiele unikatowych w skali globalnej atrakcji. Długą listę otwiera Szlak Wielkich Jezior Mazurskich – ponad 100-kilometrowy wodny szlak, który rozpoczyna się na jeziorze Wiartel, a następnie przez jeziora Nidzkie, Bełdany, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Szymon, Jagodne, Boczne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Kirsajty i Mamry prowadzi aż do Węgorzewa.

Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się również największe jezioro w Polsce – Śniardwy. Jego powierzchnia wynosi imponujące 113,8 km², czyli niemal tyle, co powierzchnia Torunia. Giżycko, położone między jeziorami Niegocin a Kisajno, jest jednym z ulubionych miejsc miłośników sportów wodnych i rekreacji. Warto odwiedzić także Mikołajki oraz jeziora Tałty i Mikołajskie.

Dla miłośników historii szczególną atrakcją będą Zespół Bunkrów w Wilczym Szańcu oraz bunkry w Mamerkach. Warto również podążyć Szlakiem Kopernikowskim – trasą turystyczną upamiętniającą Mikołaja Kopernika i jego związki z regionem. To oczywiście jedynie przedsmak tego, co Warmia i Mazury mają do zaoferowania.

Bon turystyczny 2026 – dla kogo dofinansowanie do urlopu w ramach nowego programu?

Z dofinansowania do urlopu w ramach programu "Bon Warmia Mazury 2026” mogą skorzystać:

osoby dorosłe mieszkające w Polsce,

które złożą wniosek o dofinansowanie w ramach programu,

zarezerwują pobyt w jednym z obiektów noclegowych zarejestrowanych w programie oraz

spędzą w nim co najmniej dwa noclegi.

Bon turystyczny 2026 – kwota dofinansowania do urlopu w ramach nowego programu

W ramach programu "Bon Warmia Mazury 2026” kwota dofinansowania, którą można otrzymać w formie bonu turystycznego, uzależniona jest od kategorii obiektu noclegowego wskazanego we wniosku o dofinansowanie, w którym zamierza się wykorzystać bon. Do wyborusą trzy kategorie:

I kategoria: hotele trzy, cztero i pięciogwiazdkowe – na pobyt w tych obiektach można otrzymać 500 zł dofinansowania.

hotele trzy, cztero i pięciogwiazdkowe – na pobyt w tych obiektach można otrzymać II kategoria: hotele jedno i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki i pałace – na pobyt w tych obiektach można otrzymać 300 zł dofinansowania.

hotele jedno i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki i pałace – III kategoria: wszystkie obiekty partnerskie – na pobyt w tych obiektach można otrzymać rabat w wysokości 10%. Jest to nielimitowana pula rabatowa, dostępna dla każdego, kto nie zdąży pobrać bonu kwotowego.

Bon turystyczny 2026 – w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie do urlopu i kiedy rusza nabór wniosków?

W celu otrzymania dofinansowania w formie bonu turystycznego należy złożyć wniosek o dofinansowanie, który przyjmowany będzie za pośrednictwem strony internetowej programu:www.bonwarmiamazury.pl.

We wniosku należy obligatoryjnie wskazać rodzaj obiektu noclegowego, w którym zamierza się wykorzystać bon. Od tego wyboru zależy kwota przysługującego dofinansowania.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 lutego 2026 r. Dofinansowanie przyznawane będzie osobom, które jako pierwsze poprawnie złożą wniosek na dany miesiąc, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten okres. Liczy się kolejność zgłoszeń.

W ramach programu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył łącznie 2 mln zł, w tym:

marzec 2026 r. – 700 000 zł,

kwiecień 2026 r. – 1 000 000 zł,

maj 2026 r. – 300 000 zł.

Bony można zrealizować w terminie od 02.03 – 17.05.2026.

Bon turystyczny 2026 – jakie obiekty noclegowe są do wyboru w ramach programu dofinansowania do urlopu?

Obiekt noclegowy, w którym będzie można skorzystać z bonu turystycznego, można wybrać spośród trzech wyodrębnionych powyżej kategorii, od których uzależniona jest wysokość dofinansowania lub naliczony rabat. Z ostateczną listą obiektów biorących udział w programie będzie można zapoznać się po 20 lutego 2026 r. (obecnie - tj. od 9 do 20 lutego 2026 r. trwa nabór wniosków dla obiektów turystycznych) na stronie programu.

Zgodnie z regulaminem programu do udziału mogą zgłaszać się obiekty noclegowe, które łącznie spełniają następujące warunki:

są zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; są ujęte w ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub w ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast;

prowadzonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub w ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast; nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego;

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego; w chwili przystępowania do programu nie są objęte decyzją o wstrzymaniu świadczenia usług hotelarskich ;

; udzielą w okresie wskazanym w regulaminie zniżki w wysokości 10% uczestnikom programu , którzy otrzymają bon zniżkowy, bez wprowadzania ograniczeń czasowych co do możliwości jego wykorzystania;

, którzy otrzymają bon zniżkowy, bez wprowadzania ograniczeń czasowych co do możliwości jego wykorzystania; świadczą usługi przez cały okres trwania programu, tj. od 2 marca do 17 maja 2026 r.;

akceptują postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, regulamin programu oraz regulamin dla uczestników programu "Wiosna na Warmii i Mazurach” realizowanego poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny.

Obiekty noclegowe, które zgłoszą się do udziału w programie i pomyślnie przejdą weryfikację, . zostaną umieszczone w bazie obiektów noclegowych, która po 20 lutego 2026 r. zostanie udostępniona na stronie internetowej programu. Obecnie zgłosiło się już 76 obiektów.

Bon turystyczny 2026 – uzyskanie dofinansowania do urlopu [jak pobrać bon krok po kroku]

Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba działać szybko i zgodnie z procedurą, ponieważ liczba bonów jest ograniczona. Dokładny proces wygląda następująco:

Po pierwsze – należy założyć Kartę Sympatyka Warmii i Mazur . Można to zrobić bezpłatnie w aplikacji lub na stronie internetowej regionu.

. Można to zrobić bezpłatnie w aplikacji lub na stronie internetowej regionu. Kolejny krok to rejestracja w systemie. Od 23 lutego 2026 r. na stronie bonwarmiamazury.pl można założyć konto użytkownika. Zaleca się zrobić to wcześniej , aby nie tracić czasu w dniu generowania bonów.

, aby Ostatnim krokiem jest wygenerowanie bonu. Aby to zrobić, należy wejść na stronę 27 lutego 2026 r. o godz. 11:00 (godzina "zero"). Bony kwotowe rozchodzą zazwyczaj się w kilka minut – kto pierwszy, ten lepszy. Osoby, które nie zdążą, będą mogły pobrać bon zniżkowy.

Potwierdzeniem przyznania dofinansowania będzie bon turystyczny wygenerowany przez system teleinformatyczny (z unikalnym kodem QR), który będzie można wykorzystać zgodnie z informacjami wskazanymi we wniosku, wyłącznie w obiekcie określonej kategorii. Podczas meldowania się na pobyt bon należy okazać obsłudze obiektu, która obniży cenę noclegu o jego równowartość.

Ważne Noclegi należy rezerwować bezpośrednio, kontaktując się z wybranym obiektem telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem jego strony internetowej.

Bon turystyczny 2026 – co jeszcze warto wiedzieć o programie?

Należy pamiętać, że noclegi trzeba rezerwować bezposrednio w obiekcie. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem portali takich jak Booking.com, Expedia czy Airbnb są wykluczone z programu i nie uprawniają do realizacji bonu.

Celem programu jest wypełnienie luk w kalendarzu turystycznym, dlatego regulamin wyklucza realizację bonów w terminach naturalnie wysokiego popytu (tzw. blackout dates). Bonu nie można zrealizować w dniach:

Wielkanoc: 4–6 kwietnia 2026 r.,

Majówka: 1–3 maja 2026 r.

W przestrzeni medialnej pojawiają się plotki na temat ogólnopolskiego bonu turystycznego, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że nie będzie ogólnopolskiego bonu turystycznego dla konsumentów. Rządowy program wsparcia turystyki (12,6 mln zł) jest skierowany do organizacji, a nie do turystów.

Źródło:

www.bonwarmiamazury.pl

Regulamin dla Uczestników Programu „Wiosna na Warmii i Mazurach” realizowanego poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny

Regulamin dla Obiektów Noclegowych Programu „Wiosna na Warmii i Mazurach” realizowanego poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny