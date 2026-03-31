Brak możliwości odwołania się od kary za brak OC – niezgodny z prawem. Przełomowy wyrok NSA

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) – nie tylko dla kierowców samochodów osobowych

Każdy posiadacz samochodu osobowego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten wynika wprost z art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Reklama

Zgodnie z przepisami, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Przepisy dotyczą zatem nie tylko samochodów osobowych, ale także motorowerów, ciągników czy nawet przyczep kempingowych. Co więcej, trwa dyskusja nad rozszerzeniem tego obowiązku na rowery oraz hulajnogi elektryczne. Na dzień dzisiejszy katalog ten nie został jednak poszerzony.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?

Na to pytanie szczegółowo odpowiada art. 34 ustawy. Wynika z niego, że odszkodowanie z komunikacyjnego ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu, której skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. W praktyce oznacza to, że sprawca szkody osobowej lub majątkowej nie pokrywa odszkodowania z własnej kieszeni – jest ono wypłacane z polisy.

A kwoty te potrafią być bardzo wysokie. Koszty leczenia mogą sięgać setek tysięcy, a nawet milionów złotych. Podobnie jest w przypadku szkód materialnych, np. uszkodzenia pojazdów czy infrastruktury drogowej. Suma gwarancyjna OC wynosi obecnie:

29 876 400 zł – w przypadku szkód na osobie (na jedno zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych),

– w przypadku (na jedno zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych), 6 021 600 zł – w przypadku szkód w mieniu (również na jedno zdarzenie).

OC przedłuża się automatycznie, ale są momenty, kiedy trzeba zachować czujność

Jeżeli ubezpieczenie OC zostało wykupione na rok, opłacone w całości, a jednocześnie nie doszło do zmiany właściciela pojazdu i nie złożono wypowiedzenia umowy, polisa automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Dotyczy to również ubezpieczenia opłacanego w ratach – pod warunkiem, że wszystkie raty zostały uregulowane. Automatyczne przedłużenie chroni przed przerwą w ochronie, która mogłaby okazać się bardzo kosztowna w razie wypadku.

Problem pojawia się jednak przy zakupie samochodu używanego. Ubezpieczenie przechodzi wtedy na nowego właściciela, ale – co istotne – nie przedłuża się automatycznie. Po wygaśnięciu polisy trzeba wykupić nową samodzielnie. Nawet jednodniowa przerwa w ochronie oznacza obowiązek zapłaty kary. Ponadto OC nie przedłuży się automatycznie w przypadku:

otrzymania pojazdu w darowiźnie lub spadku,

korzystania z krótkoterminowego ubezpieczenia OC,

nieuregulowania całej składki,

wypowiedzenia umowy,

cofnięcia ubezpieczycielowi zezwolenia na działalność,

ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.

Jeśli zapomnimy wykupić nową polisę choćby na jeden dzień, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) naliczy karę.

Kary za brak OC potrafią przewyższyć koszt zakupu auta

Wysokość kar jest corocznie waloryzowana i powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Obecnie wynosi:

1920 zł – przy przerwie od 1 do 3 dni,

4800 zł – przy przerwie od 4 do 14 dni,

9610 zł – przy przerwie powyżej 14 dni.

Tak wysokie sankcje szczególnie dotykają młodych kierowców kupujących swoje pierwsze auta. W wielu przypadkach kara może przewyższyć wartość pojazdu – nawet kilkukrotnie.

Dlaczego kary za brak OC są tak wysokie?

Choć przepisy są surowe, mają swoje uzasadnienie. UFG zapewnia odszkodowania osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych sprawców. Tylko w pierwszym półroczu 2025 r. wypłacono ponad 5,8 mld zł z OC komunikacyjnego, a łącznie z AC – ponad 10,2 mld zł. Zgłoszono przy tym aż 933 tys. szkód. Bez skutecznego egzekwowania obowiązku OC system nie byłby w stanie funkcjonować.

Nie wykupiłeś OC? Najpierw wezwanie z UFG, później egzekucja komornicza. Bez odwołania

Po otrzymaniu wezwania właściciel pojazdu ma 30 dni na zapłatę. W przeciwnym razie UFG może wystawić tytuł wykonawczy i skierować sprawę do komornika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kierowca wykaże, że posiadał ważną polisę albo nie był zobowiązany do jej zawarcia. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej możliwe jest także umorzenie lub rozłożenie kary na raty.

Ważne Co istotne, wezwania UFG nie można obecnie zaskarżyć do sądu administracyjnego. I właśnie ta kwestia stała się przedmiotem interwencji RPO.

Brak możliwości odwołania się od kary za brak OC – niezgodny z prawem? Interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując, że wezwanie UFG powinno być traktowane jak decyzja administracyjna. Dzięki temu obywatele mogliby powoływać się na tzw. przesłanki łagodzące, takie jak choroba, pobyt w szpitalu czy awaria systemu.

Obecnie brak ważnego OC zawsze skutkuje nałożeniem kary – niezależnie od okoliczności. Zdaniem RPO tak rygorystyczne przepisy są nadmierne i w praktyce stawiają kierowców w swoistej „pułapce”, z której nie ma wyjścia.

Już w lipcu 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę, że wielu kierowców wpada w tę „pułapkę” z powodu drobnych błędów – takich jak pomyłki ubezpieczycieli, nieprawidłowe wypełnienie formularza czy zwykłe przeoczenia. W praktyce oznacza to, że nawet jednodniowa przerwa w ochronie wiąże się z karą rzędu 1860–1900 zł, a opóźnienie przekraczające dwa tygodnie – z sankcją sięgającą ponad 9 tys. zł.

Brak możliwości odwołania się od kary za brak OC – niezgodny z prawem. Przełomowy wyrok NSA

27 marca 2026 r. (sygn. akt II GSK 2895/25) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obywatelowi powinny przysługiwać gwarancje proceduralne wynikające z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji RP wszędzie tam, gdzie podlega władztwu organu publicznego. NSA podkreślił, że opłata za brak OC ma charakter publicznoprawny. W związku z tym relacje między zobowiązanym a UFG powinny podlegać standardom prawa administracyjnego.

Sąd wskazał również, że brak równorzędności stron – obywatela i Funduszu – wymaga zapewnienia tzw. „rekompensaty” w postaci gwarancji proceduralnych, umożliwiających skuteczną obronę swoich praw. Sąd zaakcentował także, że decyzje dotyczące ulg (np. umorzenia lub rozłożenia na raty) powinny mieć formę decyzji administracyjnej – tym bardziej, że wpływają bezpośrednio na sytuację majątkową obywatela i mają charakter uznaniowy. W konsekwencji NSA uchylił postanowienie WSA o odrzuceniu skargi i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Konsekwencje wyroku NSA

Choć przytoczony wyrok spowoduje otwarcie drogi do zaskarżenia wezwania UFG do sądu administracyjnego, należy postrzegać wyłącznie w kategoriach gwarancji minimalnej. Sądowa kontrola wezwania UFG nie wpłynie bowiem na etap stosowania prawa przez ten organ, w którym zobowiązanemu nie przysługują uprawienia procesowe wynikające z ogólnego postępowania administracyjnego, zwłaszcza gwarancji wynikających z Działu IVA Kpa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2025 poz. 367)

Postanowienie NSA z dnia 25.03.2026 r. sygn. akt II GSK 2895/25