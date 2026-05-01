Koniec ze sprzedażą alkoholu od 1 stycznia 2026 r. Sejm pracuje nad ograniczeniami nocnej sprzedaży

Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Od 1 czerwca ograniczenia w całej Warszawie

Od 1 czerwca na terenie całej Warszawy zostanie wprowadzone ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach 22:00–6:00. To efekt uchwały przyjętej przez Radę m.st. Warszawy, której celem jest ograniczenie nocnych zakłóceń porządku publicznego oraz zjawiska tzw. „turystyki alkoholowej”.

Dotychczas podobne ograniczenia obowiązywały jedynie w wybranych dzielnicach – Śródmieściu i na Pradze-Północ -w okresie od listopada 2025 r. do stycznia 2026 r. Władze miasta wskazują na pozytywne efekty pilotażu, w tym poprawę bezpieczeństwa oraz spadek liczby interwencji służb miejskich i policji.

Warszawa chwali się raportem o skutkach ograniczenia sprzedaży alkoholu. Spadek interwencji, ale nie wszędzie

Z raportu „Monitoring programu Bezpieczna Noc (listopad 2025 – styczeń 2026 vs listopad 2024 – styczeń 2025)” wynika, że:

liczba interwencji Straży Miejskiej w objętych zakazem dzielnicach spadła o 12,4%,

w godzinach nocnych spadek wyniósł 15,2%,

interwencje Komendy Stołecznej Policji zmniejszyły się o 8%,

liczba wykroczeń spadła o ponad 30%.

Jednocześnie odnotowano wzrost liczby interwencji Straży Miejskiej w dzielnicach nieobjętych zakazem, co może wskazywać na przenoszenie się problemu. Pełen raport dostępny poniżej:

Monitoring programu Bezpieczna Noc (listopad 2025 – styczeń 2026 vs listopad 2024 – styczeń 2025)

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu Mieszkańcy Warszawy popierają nowe ograniczenia

Z badania przeprowadzonego przez Warszawski Alarm Smogowy wynika, że:

80,78% mieszkańców popiera zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00–6:00,

18,24% jest przeciw,

0,98% nie ma zdania.

Co istotne, aż 96,9% zwolenników chce, aby zakaz obowiązywał w całym mieście, a nie tylko w wybranych dzielnicach.

Eksperci: rozszerzenie zakazu sprzedaży alkoholu budzi wątpliwości

Eksperci z Warsaw Enterprise Institute wskazują, że rozszerzenie zakazu na wszystkie dzielnice może być nieuzasadnione. Jak podkreślają, peryferyjne dzielnice są znacznie spokojniejsze, a ryzyko tzw. „wycieczek alkoholowych” na duże odległości jest niewielkie. W 2025 r. udział zdarzeń związanych z alkoholem w dzielnicach zewnętrznych był marginalny (np. Wilanów - 0,5%, Wesoła – 0,6%, Rembertów – 0,9%, Ursus – 1,3%).

Zdaniem ekspertów większy efekt przyniosłoby skuteczniejsze egzekwowanie już obowiązujących przepisów. Obecnie, jak wskazują – w centrum miasta często dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a mandaty (najczęściej ok. 100 zł) nie mają wystarczającego efektu odstraszającego. W 2025 r. straż miejska odnotowała 12 225 takich zdarzeń, jednak nałożono jedynie 3638 mandatów, udzielono 3113 pouczeń, a do sądu skierowano 48 spraw.

Warszawa wyznacza trend. Coraz więcej polskich miast wprowadza nocną prohibicję

W latach 2018–2024 około 180 gmin zdecydowało się na takie ograniczenia, z czego w około 30 przypadkach obejmują one tylko część gminy. Zakaz na całym obszarze obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku i Białej Podlaskiej. W innych dużych miastach – takich jak Poznań, Wrocław czy Katowice – ograniczenia dotyczą głównie śródmieść. Od 8 sierpnia 2025 r. zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00–6:00 obowiązuje również na terenie całego Szczecina.

Możliwość wprowadzania takich ograniczeń daje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 12:

„Rada gminy może ustalić (…) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych (…) między godziną 22:00 a 6:00”. Gminy mogą także wprowadzać dodatkowe ograniczenia, np. limity zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Obecnie nie ma ogólnopolskich przepisów zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu, ale wkrótce może się to zmienić.

Zakaz sprzedaży alkoholu w całym kraju miał wejść w życie przed majówką. Sejm pracuje nad przepisami

Sejmowa podkomisja ds. zdrowia publicznego pracuje obecnie nad projektami, które mogą wprowadzić:

zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego kraju,

całkowity zakaz reklamy alkoholu (w tym piwa i napojów 0%),

zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw,

wyższe opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Jak wskazała w TOK FM, posłanka Joanna Wicha - przewodnicząca sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego, rozważane są dwa warianty godzinowe zakazu (21:00–9:00 lub 22:00–6:00), a ostateczny wybór należałby do samorządów. Pierwotnie zakładano wejście przepisów w życie jeszcze przed majówką, jednak obecnie bardziej realny termin to okres wakacyjny.

Jak wyliczyła gościni "Wywiadu politycznego" w grę wchodzi również całkowity zakaz reklamy alkoholu. - Z telewizji reklamy piwa i alkoholu tzw. 0 proc. znikną, jeśli oczywiście będzie ogólna zgoda. Podobnie z billboardów na ulicach i przystankach oraz z internetu. Jak szaleć, to szaleć - podkreśliła Wicha. Wskazała w tym kontekście, że "twarde dane pokazują, iż największy wpływ na konsumpcję alkoholu ma reklama, bo trafia bezpośrednio do potencjalnego przyszłego odbiorcy".

Spożycie alkoholu to nadal poważnym problemem

Nadużywanie alkoholu wciąż stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny. Może prowadzić m.in. do:

marskości wątroby,

chorób serca i nowotworów,

zaburzeń psychicznych i uzależnienia,

pogorszenia funkcji poznawczych.

W 2025 r. odnotowano 1141 wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu – zginęły w nich 124 osoby, a 1439 zostało rannych. Sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 5,9% wszystkich kierujących powodujących wypadki.

Źródła:

PAP, TOK FM, KGP, WEI, Miasto Warszawa,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 2151)