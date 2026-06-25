Kto zbuduje pociągi jeżdżące 320km/h? Czterech chętnych i tylko jedna polska firma

Kto zbuduje szybkie pociągi?

Wreszcie poznaliśmy firmy, które chcą zbudować szybkie pociągi dla PKP Intercity. Kolejarze w końcu zamknęli zgłoszenia do tzw. dialogu konkurencyjnego. Wcześniej kilkukrotnie przekładano datę przyjmowania chętnych.

Poznaliśmy podmioty, które w przyszłym roku złożą oferty na pociągi jeżdżące co najmniej 320 km/h. To pierwszy tego typu tabor w Europie Środkowo-Wschodniej. Pociągi będą obsługiwały linię „Y”, z Warszawy przez Port Polska do Łodzi (od 2032 roku) oraz do Wrocławia i Poznania (od 2035 roku).

Zgłosiły się cztery podmioty:

Alstom (Francja)

Siemens (Niemcy)

Talgo (Hiszpania)

Hitachi – Pesa (Japonia - Polska).

Tylko jedna polska firma

„Te firmy złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez PKP Intercity na pociągi dużych prędkości” – przekazał w mediach społecznościowych Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

W przetargu wystartowała tylko jedna polska firma. Bydgoska Pesa zgłosiła się razem z japońskim Hitachi. Wiadomo już, że zaproponują pociągi ETR1000 produkowane we Włoszech. Pesa liczy, że w kolejnych etapach uda się przejąć technologię (m.in. konstrukcji aluminiowej) i odpowiadać za większą część produkcji. To jednak wymaga wygrania przetargu.

Kto jeszcze startuje?

Jak informowaliśmy na łamach „Forsala”, Alstom chce zaoferować pociągi z rodziny Avelia: Stream i Horizon. Natomiast Siemens prawdopodobnie zaproponuje pociągi Velaro Novo, które w najwyższym wariancie rozpędzają się do 360 km/h.

Poza nimi w przetargu startuje jeszcze hiszpańskie Talgo. Na razie nie wiadomo, jakie pociągi zaproponuje Polsce. Początkowo firma miała wystartować razem z Pesą, jednak w lutym polskie przedsiębiorstwo zrezygnowało ze współpracy.

Co dalej?

- To jest początek dialogu konkurencyjnego. Firmy dostaną od nas propozycje umowy, na których naniosą swoje uwagi. My będziemy się do tego odnosić. Potem ogłosimy specyfikację i przetarg – mówi w rozmowie z „Forsalem” Michał Wrzosek, rzecznik Intercity.

Co ważne, w przetargu – który ma zostać ogłoszony na początku przyszłego roku – PKP Intercity chce podpisać umowę do październik 2027 roku, tak by pierwsze składy były gotowe przed ukończeniem pierwszej linii KDP.

Polski przewoźnik chce kupić 20 składów z opcją na kolejne 35. Dostawca ma zapewnić ich utrzymanie przez kolejne 30 lat. Baza serwisowa znajdzie się na warszawskich Szczęśliwicach. PKP Intercity chciałoby, aby w pojazdach (o długości ok. 200 metrów) znalazła się przestrzeń pierwszej i drugiej klasy, strefa ciszy, strefa barowa lub restauracyjna, rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, udogodnienia dla rodzin z dziećmi czy miejsca do przewozu rowerów. Ostateczne rozwiązania zostaną ustalone podczas dialogu konkurencyjnego.

Gdzie pojadą szybkie pociągi?

Pociągi mają posiadać homologację co najmniej na Polskę, Niemcy, Czechy i Austrię.

- Zakładamy między innymi połączenia do Berlina i Szczecina co dwie godziny, co oznacza kursy do Poznania praktycznie co godzinę. Podobną częstotliwość planujemy między Warszawą a Wrocławiem. Dzięki temu Łódź zyska połączenia nawet co pół godziny – mówił w majowym wywiadzie z „Forsalem” Janusz Malinowski.

- Do realizacji takiej siatki potrzebujemy codziennie 17 składów w ruchu, dlatego planujemy zakup co najmniej 20 pociągów. Opcja rozszerzona zakłada nawet 35 składów, co pozwoliłoby rozwijać ofertę krajową i międzynarodową jeszcze szybciej - dodał.

Aanalizowane jest także wydłużenie części kursów w relacjach:

Warszawa – Łódź – Wrocław – Praga

Warszawa – Łódź –Wrocław – Lipsk.

Dodatkowo kolejarze myślą o wykorzystaniu szybkich pociągów na planowanej trasie CMK-Północ (Warszawa – Płock – Grudziądz – Gdańsk – Gdynia).

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