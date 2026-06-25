Kto zbuduje pociągi jeżdżące 320km/h? Czterech chętnych i tylko jedna polska firma

Kto zbuduje szybkie pociągi?
Wreszcie poznaliśmy firmy, które chcą zbudować szybkie pociągi dla PKP Intercity. Kolejarze w końcu zamknęli zgłoszenia do tzw. dialogu konkurencyjnego. Wcześniej kilkukrotnie przekładano datę przyjmowania chętnych.
Poznaliśmy podmioty, które w przyszłym roku złożą oferty na pociągi jeżdżące co najmniej 320 km/h. To pierwszy tego typu tabor w Europie Środkowo-Wschodniej. Pociągi będą obsługiwały linię „Y”, z Warszawy przez Port Polska do Łodzi (od 2032 roku) oraz do Wrocławia i Poznania (od 2035 roku).
Zgłosiły się cztery podmioty:
- Alstom (Francja)
- Siemens (Niemcy)
- Talgo (Hiszpania)
- Hitachi – Pesa (Japonia - Polska).
Tylko jedna polska firma
„Te firmy złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez PKP Intercity na pociągi dużych prędkości” – przekazał w mediach społecznościowych Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
W przetargu wystartowała tylko jedna polska firma. Bydgoska Pesa zgłosiła się razem z japońskim Hitachi. Wiadomo już, że zaproponują pociągi ETR1000 produkowane we Włoszech. Pesa liczy, że w kolejnych etapach uda się przejąć technologię (m.in. konstrukcji aluminiowej) i odpowiadać za większą część produkcji. To jednak wymaga wygrania przetargu.
Kto jeszcze startuje?
Jak informowaliśmy na łamach „Forsala”, Alstom chce zaoferować pociągi z rodziny Avelia: Stream i Horizon. Natomiast Siemens prawdopodobnie zaproponuje pociągi Velaro Novo, które w najwyższym wariancie rozpędzają się do 360 km/h.
Poza nimi w przetargu startuje jeszcze hiszpańskie Talgo. Na razie nie wiadomo, jakie pociągi zaproponuje Polsce. Początkowo firma miała wystartować razem z Pesą, jednak w lutym polskie przedsiębiorstwo zrezygnowało ze współpracy.
Co dalej?
- To jest początek dialogu konkurencyjnego. Firmy dostaną od nas propozycje umowy, na których naniosą swoje uwagi. My będziemy się do tego odnosić. Potem ogłosimy specyfikację i przetarg – mówi w rozmowie z „Forsalem” Michał Wrzosek, rzecznik Intercity.
Co ważne, w przetargu – który ma zostać ogłoszony na początku przyszłego roku – PKP Intercity chce podpisać umowę do październik 2027 roku, tak by pierwsze składy były gotowe przed ukończeniem pierwszej linii KDP.
Polski przewoźnik chce kupić 20 składów z opcją na kolejne 35. Dostawca ma zapewnić ich utrzymanie przez kolejne 30 lat. Baza serwisowa znajdzie się na warszawskich Szczęśliwicach. PKP Intercity chciałoby, aby w pojazdach (o długości ok. 200 metrów) znalazła się przestrzeń pierwszej i drugiej klasy, strefa ciszy, strefa barowa lub restauracyjna, rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, udogodnienia dla rodzin z dziećmi czy miejsca do przewozu rowerów. Ostateczne rozwiązania zostaną ustalone podczas dialogu konkurencyjnego.
Gdzie pojadą szybkie pociągi?
Pociągi mają posiadać homologację co najmniej na Polskę, Niemcy, Czechy i Austrię.
- Zakładamy między innymi połączenia do Berlina i Szczecina co dwie godziny, co oznacza kursy do Poznania praktycznie co godzinę. Podobną częstotliwość planujemy między Warszawą a Wrocławiem. Dzięki temu Łódź zyska połączenia nawet co pół godziny – mówił w majowym wywiadzie z „Forsalem” Janusz Malinowski.
- Do realizacji takiej siatki potrzebujemy codziennie 17 składów w ruchu, dlatego planujemy zakup co najmniej 20 pociągów. Opcja rozszerzona zakłada nawet 35 składów, co pozwoliłoby rozwijać ofertę krajową i międzynarodową jeszcze szybciej - dodał.
Aanalizowane jest także wydłużenie części kursów w relacjach:
- Warszawa – Łódź – Wrocław – Praga
- Warszawa – Łódź –Wrocław – Lipsk.
Dodatkowo kolejarze myślą o wykorzystaniu szybkich pociągów na planowanej trasie CMK-Północ (Warszawa – Płock – Grudziądz – Gdańsk – Gdynia).
Najważniejsze informacje (FAQ)
Jakie firmy chcą zbudować szybkie pociągi dla PKP Intercity?
Do dialogu konkurencyjnego zgłosiły się cztery podmioty: Alstom (Francja), Siemens (Niemcy), Talgo (Hiszpania) oraz Hitachi – Pesa (Japonia - Polska).
Ile pociągów dużych prędkości chce kupić PKP Intercity?
PKP Intercity chce kupić 20 składów z opcją na kolejne 35. Dostawca ma zapewnić utrzymanie pociągów przez kolejne 30 lat.
Kiedy mają być gotowe szybkie pociągi dla PKP Intercity?
Szybkie pociągi dla PKP Intercity muszą być gotowe do 2032 roku. PKP Intercity chce podpisać umowę do październik 2027 roku.
Jaką linię mają obsługiwać szybkie pociągi PKP Intercity?
Pociągi będą obsługiwały linię „Y”, z Warszawy przez Port Polska do Łodzi od 2032 roku oraz do Wrocławia i Poznania od 2035 roku.
Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.
Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".