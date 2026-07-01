Prawie połowa Polaków ma jedno zdanie

Z badania zleconego przez „DGP” i przeprowadzonego przez CBOS od 22 do 24 czerwca br. na grupie ponad tysiąca respondentów wynika, że 48,8 proc. Polaków ocenia wynagrodzenia lekarzy za zbyt wysokie, 8,4 proc. uważa, że są zbyt niskie. Co czwarty badany twierdzi natomiast, że obecny poziom płac jest odpowiedni.

Pieniądze lekarzy budzą emocje

Mężczyźni częściej niż kobiety mają przekonanie, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie (odpowiednio 54,9 proc. do 43,4 proc.).

Najwięcej oceniających krytycznie poziom uposażenia medyków jest w grupie wiekowej od 35 do 44 lat. Opinię, że jest on właściwy, najczęściej wyrażali badani w wieku od 18 do 24 lat.