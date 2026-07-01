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Kontrowersje wokół pensji medyków. Co sądzą Polacy? [SONDAŻ]

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:08
Kontrowersje wokół pensji medyków. Co sądzą Polacy? [SONDAŻ]
Kontrowersje wokół pensji medyków. Co sądzą Polacy? [SONDAŻ]/Shutterstock
Wynagrodzenia lekarzy ponownie znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej. Z najnowszego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków uznaje zarobki medyków za zbyt wysokie – czytamy w środę w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Prawie połowa Polaków ma jedno zdanie

Z badania zleconego przez „DGP” i przeprowadzonego przez CBOS od 22 do 24 czerwca br. na grupie ponad tysiąca respondentów wynika, że 48,8 proc. Polaków ocenia wynagrodzenia lekarzy za zbyt wysokie, 8,4 proc. uważa, że są zbyt niskie. Co czwarty badany twierdzi natomiast, że obecny poziom płac jest odpowiedni.

Pieniądze lekarzy budzą emocje

Mężczyźni częściej niż kobiety mają przekonanie, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie (odpowiednio 54,9 proc. do 43,4 proc.).

Najwięcej oceniających krytycznie poziom uposażenia medyków jest w grupie wiekowej od 35 do 44 lat. Opinię, że jest on właściwy, najczęściej wyrażali badani w wieku od 18 do 24 lat.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: pracasłużba zdrowiawynagrodzenialekarze
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