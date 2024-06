Korupcja w KNF i podsłuchy u Solorza. Co znalazło się w akcie oskarżenia przeciw Markowi Chrzanowskiemu?

Marek Chrzanowski, były szef Komisji Nadzoru Finansowego, próbował "nieudolnie zniekształcić" wyniki badania na wykrywaczu kłamstw. Prokurator oskarża go o korupcję. W śledztwie jest tajny wątek podsłuchiwania Zygmunta Solorza - poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", która opisała, co znalazło się w akcie oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu.