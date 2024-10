Zbliżający się przedświąteczny czas to okres, w którym część firm zamierza w Polsce zabrać się za intensywne poszukiwanie pracowników, a jako jeden z pierwszych proces ten rozpoczął amerykański gigant, Amazon.

Praca w Polsce dla 10 tys. osób

Ta amerykańska firma ogłosiła, iż w swych centrach logistycznych i sprzedażowych w całej Polsce zamierza zatrudnić aż 10 tysięcy osób, jednak większość oferowanych miejsc to praca sezonowa. Aby jednak skusić jak najwięcej chętnych, jak informuje portal dlahandlu.pl, firma postanowiła zaproponować całkiem niezłe zarobki, znacznie przekraczające to, co oferuje wiele przedsiębiorstw, poprzestających jedynie na ustawowej płacy minimalnej.

Dlatego też Amazon oferuje pracownikom stawkę godzinową w wysokości 33,92 zł, a do tego dochodzi jeszcze premia frekwencyjna. Chcąc zrealizować te obietnice, firma postanowiła w tym roku zwiększyć o ponad 13 proc. proponowaną stawkę początkową.

- Rekrutacja na stanowiska początkowe skierowana jest do szerokiego grona osób. Nie wymagamy wcześniejszych kwalifikacji, co daje możliwość podjęcia pracy zarówno tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i osobom z większym doświadczeniem zawodowym, szukającym nowych wyzwań – wyjaśnia w rozmowie z portalem Sławomir Płonka, dyrektor ds. operacji Amazon w regionie CEE.

Amazon kusi pracownika ciepłym posiłkiem

Oferta Amazona wydaje się dość atrakcyjna, szczególnie przy często stosowanej w Polsce minimalnej stawce godzinowej w wysokości 28,10 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że oferowane zatrudnienie to praca sezonowa i wiele osób po świątecznym szczycie handlowym będzie zmuszonych się z nią pożegnać. Amazon jednak kusi Polaków kolejnymi profitami, do których dolicza prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz ciepłe posiłki, za które zapłacić trzeba jedynie 1 zł.

Spodziewając się wielkiego nasilenia sprzedaży e-commerce i biorąc pod uwagę stosunkowo niskie bezrobocie, Amazon nie ma wyjścia i musi oferować coraz lepsze warunki, a będąc od 10 lat na naszym rynku wie, jak próbować kusić Polaków. Do 2022 roku firma ta zainwestowała w Polsce 20 mld zł i łącznie stworzyła 70 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

