Zarzuty wobec Janusza Palikota

O zarzutach dla Palikota Korneluk poinformował w piątek rano w rozmowie z TVN24. Jak przypomniał, Palikot został w czwartek zatrzymany, w ramach trwającego "od dłuższego czasu" śledztwa. Jak dodał, chodzi o "zarzuty oszustwa". "Tylko tyle mogę powiedzieć, bo nie zakończono jeszcze czynności" - zaznaczył.

Prokurator podkreślił, że w piątek będą kontynuowane czynności z udziałem zatrzymanego, a dopiero potem prokurator podejmie decyzję o "ewentualnych środkach zapobiegawczych". Dopytywany przez prowadzącą rozmowę, czy "dzisiaj się tego dowiemy", Kroneluk potwierdził.

Zatrzymanie Janusza Palikota

Były polityk i przedsiębiorca Janusz Palikot został w czwartek zatrzymany przez CBA, wieczorem został doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu. Sprawa dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na ok. 70 mln zł.(PAP)