800 plus nie dla wszystkich dla Ukraińców. Polacy wskazali warunki [SONDAŻ]

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Polska dała Ukraińcom możliwość korzystania z takich programów socjalnych, jak np. 500 plus, które z czasem zostało powiększone do 800 plus. Dziś coraz częściej pojawia się pomysł, aby środki te wypłacać Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Rozwiązanie takie popiera aż 86 proc. Polaków - wynika z sondażu United Surveys dla "Wirtualnej Polski".