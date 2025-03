Dopytywany w TOK FM, czy projekt Dziemianowicz-Bąk trafi pod obrady rządu, powiedział, że każdy projekt, który jest zgłoszony do wykazu prac rządu, jest przedmiotem dyskusji między ministrami. "Ostatecznie na radę ministrów trafi projekt, który będzie po tej dyskusji" - dodał.

Reklama

Obecny kształt Funduszu Kościelnego "nie do utrzymania"

Grabiec stwierdził, że rząd zajmuje się już Funduszem Kościelnym, bo "powołał zespół, który nad tym pracuje". Szef KPRM podkreślił, że "jest kierunkowe uzgodnienie w tej sprawie", a "obecny kształt Funduszu Kościelnego jest nie do utrzymania bez zmian".

"Co do tego, że środki finansowe, które uznaniowo są przyznawane przez polityków Kościołom, bo to jest dotacja na coś - tego proboszcza lubimy, bo nas popiera, to jemu damy, a sąsiedniemu nie damy, bo on nie popiera PiS-u - to takie rzeczy musimy zlikwidować. I tu jest zgoda w rządzie" - powiedział.

Projekt resortu pracy

Dziemianowicz-Bąk w środę przedstawiła założenia projektu, przygotowanego przez MPRiPS z udziałem parlamentarzystów Lewicy, ws. likwidacji Funduszu Kościelnego. Zakłada on, że 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne opłacaliby duchowni, a 50 proc. zatrudniający ich Kościół. Podkreśliła, że Fundusz nie może być "ZUS-em kleru" i musi zniknąć.

Poinformowała, że w projekcie zaproponowano współfinansowanie składek na renty i emerytury osób duchownych przez nie same i przez Kościoły, czyli - jak zaznaczyła - przez pracodawcę, jakim jest Kościół czy związek wyznaniowy i pracownika, jakim jest osoba duchowna.

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. Według założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z tych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

95 proc. wydatków Funduszu Kościelnego to obecnie składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych. Korzystają z niego wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały w naszym kraju w 1950 r. i nie utraciły żadnych nieruchomości.

w styczniu 2024 roku powołany został przez premiera Donalda Tuska Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego, któremu przewodniczy wicepremier, szef MON, prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Zespół ma wypracować koncepcję zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego i zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych. Pod koniec lutego przewodniczący zespołu powiedział, że jest zwolennikiem zamiany Funduszu Kościelnego na odpis podatkowy.(PAP)

amk/ mark/ js/