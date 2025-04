"To będzie najważniejsza zmiana prawa w ostatnich latach. Polacy nie mogą być traktowani gorzej we własnym kraju niż imigranci. Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!" - napisał Nawrocki na platformie X.

Do wpisu dołączył nagranie, w którym zapowiedział projekty ustawy, które chciałby przedstawić parlamentowi.

Polacy mają mieć pierwszeństwo w kolejkach, szkołach i emeryturach

"W kolejkach do lekarzy i przychodni pierwszeństwo muszą mieć obywatele Polski. W szkołach i przedszkolach – polskie dzieci. Musimy wprowadzić brak dopłat do ukraińskich i innych emerytur, a świadczenia socjalne będą przede wszystkim dla Polaków. Ustawy to gwarantujące przedstawię parlamentowi" - oświadczył Nawrocki.

"Pomagajmy innym, ale dbajmy przede wszystkim o własnych obywateli. Jeśli zostanę prezydentem, będę kierował się prostą, ale ważną zasadą: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" - dodał kandydat.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna ich druga tura 1 czerwca. W piątek 4 kwietnia minął czas na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów przed tegorocznymi wyborami. Dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 11 kandydatów. To: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.