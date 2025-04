Fałszywe wiadomości e-mail i SMS-y kierowane do placówek medycznych

Do placówek medycznych oraz personelu trafiają fałszywe wiadomości e-mail i SMS-y zawierające linki prowadzące do stron łudząco podobnych do oficjalnych serwisów Centrum e-Zdrowia, takich jak Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czy gabinet.gov.pl.

Reklama

Kliknięcie w taki link może skutkować kradzieżą danych oraz poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu.

Jak odróżnić fałszywy e-mail od prawdziwego?

Nieznany lub podejrzany nadawca.

Podejrzany adres nadawcy, zupełnie inny lub tylko podobny do oficjalnego np.:

p1-zdrowie[.]eu

p1-zdrowie[.]online

gabinetlekarski[.]info

Błędy językowe i stylistyczne.

Wygląd strony przypomina aplikacje lub usługi dostarczane przez Centrum e-Zdrowia np. Internetowe Konto Pacjenta, gabinet.gov.pl.

Nacisk na pilne działanie w krótkim czasie, w tym np.:

prośba o pobranie załączników np. PDF, zdjęcie lub program

prośba o przekazanie poufnych danych np. danych osobowych, danych logowania.

Adres e-mail po wybraniu opcji „odpowiedz” jest inny niż początkowy adres nadawcy

Nie daj się zwieść – oszuści działają błyskawicznie i przekonująco

Najlepszą formą ochrony przed cyberzagrożeniami jest zachowanie czujności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z działem IT lub zweryfikować informacje na oficjalnych stronach instytucji rządowych.

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość, zgłoś ją odpowiednim służbom, takim jak CSIRT CeZ.

Więcej informacji oraz aktualne ostrzeżenia można znaleźć na oficjalnych stronach CeZ i NFZ .​

Źródło: NFZ, CeZ