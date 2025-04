Znana firma kurierska wstrzymuje dostawy części przesyłek do USA. Jeden powód

Nowy system amerykańskich ceł daje się we znaki coraz większej liczbie firm. Jedną z nich jest znana firma kurierska DHL Express, która z powodu wydłużenia odprawy celnej w USA, postanowiła zawiesić "do odwołania" wszystkie dostawy przesyłek do USA, których wartość przekracza 800 dol.